L'agence américaine organise un forum sur la sécurité de la conduite autonome avec les directeurs généraux de Waymo, Zoox et Aurora

La National Highway Traffic Safety Administration organisera mardi un forum national sur la sécurité des véhicules autonomes auquel participeront les directeurs généraux des entreprises de conduite autonome Waymo, Zoox et Aurora.

L'administration Trump cherche des moyens d'accélérer le déploiement des robotsaxis et d'éliminer les obstacles réglementaires, tout en examinant minutieusement les questions de sécurité. La réunion comprendra une discussion avec la codirectrice générale de l'unité Alphabet GOOGL.O Tekedra Mawakana, la directrice générale de Zoox AMZN.O d'Amazon Aicha Evans et le directeur général d'Aurora AUR.O Chris Urmson.

La NHTSA examine des actions potentielles, y compris "des orientations futures sur la sécurité du développement, des essais et du déploiement au niveau national" des véhicules autopilotés. La session d'une journée examinera également l'utilisation de l'assistance à distance dans les robotsaxis.