L'agence américaine imposera une taxe de 45 dollars aux passagers aériens dépourvus de REAL ID

L'administration américaine chargée de la sécurité des transports a annoncé lundi qu'elle facturerait 45 dollars aux voyageurs aériens à partir du 1er février si leurs pièces d'identité ne sont pas conformes aux normes fédérales plus strictes.

En mai 2025, la TSA a commencé à appliquer les normes connues sous le nom de "REAL ID", mais a donné des avertissements et a procédé à des contrôles renforcés pour les passagers ne possédant pas les nouvelles pièces d'identité. Les responsables de la TSA ont déclaré qu'ils inviteraient les passagers ne possédant pas de REAL ID à s'en procurer ou à payer la redevance avant d'arriver à l'aéroport. La taxe de 45 dollars couvre les déplacements pendant une période de 10 jours.

Le 20 novembre, la TSA a indiqué que les voyageurs pourraient devoir payer une taxe de 18 dollars s'ils n'avaient pas de REAL ID, mais les responsables ont indiqué lors d'une réunion avec les journalistes qu'ils avaient augmenté le prix parce que les dépenses liées à cette option étaient plus élevées que prévu.