 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 111,83
-0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'agence américaine imposera une taxe de 45 dollars aux passagers aériens dépourvus de REAL ID
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration américaine chargée de la sécurité des transports a annoncé lundi qu'elle facturerait 45 dollars aux voyageurs aériens à partir du 1er février si leurs pièces d'identité ne sont pas conformes aux normes fédérales plus strictes.

En mai 2025, la TSA a commencé à appliquer les normes connues sous le nom de "REAL ID", mais a donné des avertissements et a procédé à des contrôles renforcés pour les passagers ne possédant pas les nouvelles pièces d'identité. Les responsables de la TSA ont déclaré qu'ils inviteraient les passagers ne possédant pas de REAL ID à s'en procurer ou à payer la redevance avant d'arriver à l'aéroport. La taxe de 45 dollars couvre les déplacements pendant une période de 10 jours.

Le 20 novembre, la TSA a indiqué que les voyageurs pourraient devoir payer une taxe de 18 dollars s'ils n'avaient pas de REAL ID, mais les responsables ont indiqué lors d'une réunion avec les journalistes qu'ils avaient augmenté le prix parce que les dépenses liées à cette option étaient plus élevées que prévu.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
14,0145 USD NASDAQ -0,25%
DELTA AIR LINES
64,685 USD NYSE +0,83%
SOUTHWEST AIRLIN
34,975 USD NYSE +0,43%
UNITED AIRLINES
102,5100 USD NASDAQ +0,54%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 17:00

    Ils font tout pour que l'on n'y aille plus ...
    grand bien leur fasse

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank