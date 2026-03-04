L'agence américaine envisage de limiter les centres d'appel étrangers pour les télécommunications et d'exiger la maîtrise de l'anglais

La Commission fédérale des communications (FCC) a déclaré mercredi qu'elle envisageait de limiter l'utilisation de centres d'appel étrangers par les entreprises de télécommunications américaines et d'exiger que les employés du service clientèle basés à l'étranger maîtrisent l'anglais standard américain.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré que la commission prévoyait de voter ce mois-ci sur une proposition initiale visant à exiger que les personnes chargées de répondre aux appels maîtrisent l'anglais standard américain et sur l'opportunité d'imposer des limites au volume d'appels provenant de centres d'appels étrangers, de permettre aux consommateurs de demander le transfert des appels vers un site basé aux États-Unis ou d'exiger des fournisseurs qu'ils divulguent aux clients l'emplacement du centre d'appels.