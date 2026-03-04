 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'agence américaine envisage de limiter les centres d'appel étrangers pour les télécommunications et d'exiger la maîtrise de l'anglais
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 22:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale des communications (FCC) a déclaré mercredi qu'elle envisageait de limiter l'utilisation de centres d'appel étrangers par les entreprises de télécommunications américaines et d'exiger que les employés du service clientèle basés à l'étranger maîtrisent l'anglais standard américain.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré que la commission prévoyait de voter ce mois-ci sur une proposition initiale visant à exiger que les personnes chargées de répondre aux appels maîtrisent l'anglais standard américain et sur l'opportunité d'imposer des limites au volume d'appels provenant de centres d'appels étrangers, de permettre aux consommateurs de demander le transfert des appels vers un site basé aux États-Unis ou d'exiger des fournisseurs qu'ils divulguent aux clients l'emplacement du centre d'appels.

Valeurs associées

T-MOBILE US
219,7100 USD NASDAQ +0,54%
VERIZON COMM
51,200 USD NYSE +0,67%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank