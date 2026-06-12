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L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) soumet au Congrès les règles californiennes en matière d'émissions en vue d'une éventuelle annulation
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 20:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a annoncé vendredi qu'elle transmettait au Congrès les réglementations californiennes phares en matière d'émissions des véhicules en vue d'une éventuelle abrogation.

L'EPA a déclaré que les dérogations aux réglementations californiennes approuvées sous les administrations démocrates précédentes auraient dû être soumises aux législateurs en vertu de la loi sur l'examen parlementaire (Congressional Review Act). Ces réglementations comprennent notamment le programme californien "Affordable Clean Cars I", qui permet à la Californie d'imposer des exigences en matière d'émissions des véhicules plus strictes que les normes fédérales.

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