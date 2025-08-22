L'Agence américaine de protection de l'environnement accorde aux petites raffineries de nombreuses dérogations pour les biocarburants en souffrance

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 6) par Jarrett Renshaw

L'Agence américaine de protection de l'environnement a commencé vendredi à résorber le retard accumulé par les petites raffineries de pétrole dans leurs demandes d'exemption de la législation nationale sur les biocarburants, dont les raffineurs affirment depuis des années qu'elle leur cause des difficultés financières.

L'agence a déclaré avoir accordé 63 de ces demandes, en avoir refusé 28 et en avoir partiellement approuvé 77.

Les nombreuses approbations marquent une victoire pour certains petits raffineurs américains qui affirment avoir été financièrement lésés par l'obligation fédérale d'incorporer des biocarburants tels que l'éthanol dans l'approvisionnement en carburant du pays. Mais le long délai risque aussi de faire de ces approbations une pilule amère pour d'autres, dont les demandes sont désormais si anciennes qu'une dérogation n'a plus de valeur.

Les dérogations approuvées représentaient environ 5,34 milliards de RINS - les crédits de conformité négociables générés par le mélange de biocarburants dans le réservoir de carburant du pays - accumulés sur plusieurs années, selon les données publiées sur le site web de l'EPA.

Mais comme les RINS n'ont qu'une durée de vie de deux ans, seuls 1,39 milliard peuvent encore être utilisés pour la conformité et conserver leur valeur, selon l'annonce de l'EPA.

Dans le cadre de la norme sur les carburants renouvelables, les raffineurs américains doivent mélanger des milliards de gallons de biocarburants tels que l'éthanol dans le carburant du pays ou acheter des RINS générés par ceux qui le font. Les petits raffineurs peuvent demander des dérogations s'ils peuvent prouver que l'obligation leur causerait des difficultés financières.

L'arriéré de demandes s'est accumulé au fil d'années de querelles politiques et juridiques entre plusieurs administrations.

Avant les décisions de vendredi, 204 demandes remontant à 2016 étaient en suspens. Il n'y a plus que 13 demandes en attente de décision, selon les données de l'EPA.

L'EPA a déclaré aux législateurs vendredi qu'elle prévoyait de publier une règle supplémentaire pour les années de conformité 2026 et 2027, selon une source familière avec la discussion.

Reuters a rapporté jeudi que la règle supplémentaire traiterait de la question de savoir si les grands raffineurs doivent compenser les gallons exemptés dans le cadre d'un processus de réaffectation.

La règle supplémentaire est attendue à la fin de la semaine prochaine, ont déclaré à Reuters des sources au fait de la planification. L'EPA s'est refusée à tout commentaire.