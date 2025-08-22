 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Agence américaine de protection de l'environnement accorde aux petites raffineries de nombreuses dérogations pour les biocarburants en attente
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 17:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(L'EPA apporte des précisions sur le contexte) par Jarrett Renshaw

L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a commencé vendredi à traiter les demandes d'exemption de la législation nationale sur les biocarburants déposées par de petites raffineries. Elle a accédé à 63 de ces demandes, en a rejeté 28 et en a partiellement approuvé 77 autres.

Ces approbations constituent une victoire pour de nombreuses petites raffineries américaines qui, depuis des années, affirment que l'obligation fédérale d'incorporer des biocarburants tels que l'éthanol dans l'approvisionnement en carburant du pays constitue une difficulté financière importante.

Les exemptions accordées aux petites raffineries s'élèvent à quelque 5,34 milliards de RINS (crédits de conformité négociables générés par le mélange de biocarburants dans l'approvisionnement en carburant du pays) sur plusieurs années, selon les données publiées sur le site web de l'EPA.

Avant l'annonce de vendredi, il y avait 204 demandes en attente depuis 2016, et la décision en laisse 13 en suspens, selon les données de l'EPA.

L'EPA a l'intention de commencer à recueillir les commentaires du public dès la semaine prochaine sur la question de savoir si les plus grands raffineurs devraient compenser les gallons exemptés dans le cadre d'un processus connu sous le nom de réaffectation, ont déclaré des sources à Reuters jeudi. L'EPA n'a pas commenté.

