L'agence américaine de lutte contre les discriminations affirme que Nike s'est conformée à l'assignation à comparaître et abandonne son action en justice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Daniel Wiessner

L'agence américaine chargée de faire respecter les lois interdisant la discrimination sur le lieu de travail a abandonné une action en justice visant à faire exécuter une assignation à comparaître dans le cadre d'une enquête sur le traitement réservé par Nike NKE.N à ses employés blancs, affirmant que l'entreprise avait fourni une mine d'informations. Le juge fédéral de district Cristian Stevens, à Saint-Louis, dans le Missouri, a fait droit jeudi à la requête de la Commission américaine pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC) visant à classer sans suite la plainte qu’elle avait déposée en février , après que l’agence eut indiqué dans une déclaration faite mercredi soir que Nike s’était conformée à son assignation à comparaître. La commission avait affirmé que le fabricant de chaussures et de vêtements avait refusé de se conformer à ses demandes d’informations, telles que des données sur la composition raciale et ethnique de son personnel ainsi qu’une liste des employés sélectionnés pour des programmes de mentorat et de développement.

L’EEOC a déclaré qu’elle enquêtait pour déterminer si Nike avait intentionnellement exercé une discrimination à l’encontre d’employés et de candidats à l’embauche blancs, notamment en les ciblant de manière disproportionnée lors des licenciements, et qu’elle avait besoin de ces informations pour établir si Nike avait enfreint la loi.

Le fait d’avoir renoncé à la procédure d’assignation ne signifie pas que l’agence a clos son enquête.

Nike et l’EEOC n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Lors du dépôt de la plainte, l’entreprise avait qualifié cette décision d’« escalade surprenante et inhabituelle » de l’enquête et avait déclaré coopérer avec la commission tout en niant toute discrimination. Cette enquête s’inscrit dans le cadre d’efforts plus larges menés par le président Donald Trump, républicain, et les personnes qu’il a nommées pour éradiquer les politiques de diversité, d’équité et d’inclusion au sein du gouvernement, du secteur privé et de l’enseignement supérieur. Les détracteurs de ces politiques affirment que de tels programmes sapent la prise de décision fondée sur le mérite et peuvent constituer une discrimination à rebours à l’encontre des Blancs et des hommes en particulier. Les partisans de ces politiques affirment quant à eux qu’elles élargissent les opportunités pour les groupes historiquement défavorisés et améliorent la gouvernance d’entreprise. La présidente de l’EEOC, Andrea Lucas, a déclaré que de nombreux programmes courants de diversité sur le lieu de travail pourraient être illégaux et que son agence mènerait des enquêtes et pourrait poursuivre en justice les entreprises pour violation des lois interdisant la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion et d’autres caractéristiques protégées. Trump a nommé Andrea Lucas à la commission en 2020 et l’a désignée présidente l’année dernière.

Les enquêtes de la commission sont généralement déclenchées par des plaintes déposées par des salariés, mais l’enquête sur Nike découle d’une « saisine du commissaire » relativement rare, initiée par Andrea Lucas en mai 2024, selon des documents judiciaires.