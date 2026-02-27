L'agence américaine approuve l'acquisition de Cox par Charter Communications pour 34,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale des communications a déclaré vendredi qu'elle a approuvé l'acquisition de Cox Communications par Charter Communications pour 34,5 milliards de dollars.

L'opération, annoncée en mars 2025, réunit deux des plus grands opérateurs américains du câble et du haut débit dans leur lutte contre les géants de la diffusion en continu et les opérateurs mobiles.

La FCC a déclaré que Charter, propriétaire de Spectrum, investira des milliards de dollars pour moderniser son réseau et fournir des services à haut débit, et que l'entreprise s'est engagée à créer des emplois sur le territoire national. Charter a également accepté d'étendre son salaire minimum de départ de 20 dollars de l'heure aux travailleurs de Cox.

Reuters a rapporté l'année dernière que l'opération créerait le plus grand fournisseur américain de télévision par câble et de services à large bande, avec environ 38 millions d'abonnés, dépassant ainsi le leader du marché, Comcast CMCSA.O .