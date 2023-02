L'affaiblissement du shekel israélien se poursuit face au dollar et à l'euro

(AOF) - La paire euro-shekel a rejoint mardi un sommet à 3,8250, au plus haut depuis août 2021. La paire dollar-shekel a quant à elle pointé à 3,58, au plus haut depuis octobre 2022. Sur une base mensuelle, le dollar s'est renforcé de plus de 7 % par rapport au shekel et l'euro a gagné environ 6 %. La banque centrale d’Israël a relevé lundi son taux de référence de 50 points de base, passant de 3,75 % à 4,25 %, alors que le consensus tablait sur une hausse de 25 points, soit la huitième hausse consécutive.

"Le shekel israélien a chuté dans un contexte d'inquiétudes concernant une" refonte "du système judiciaire, qui a éclipsé la forte hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale", explique Bloomberg.

Le vice-gouverneur de la Banque d'Israël Andrew Abir a admis dans le même média que "l'incertitude politique" impactait le marché israélien.