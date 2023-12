L’aéroport de Toulouse se dote d'une station de production d'hydrogène vert

L'aéroport de Toulouse-Blagnac s'est doté d'une station de production et de distribution d'hydrogène vert, une "première en Europe", selon ses promoteurs qui la présentaient lundi.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Cette station, baptisée Hyport et dotée de deux pôles de distribution, côté ville et côté pistes, a pour mission de recharger d'une part les navettes reliant les parkings à l'aéroport et d'autre part les bus transportant les passagers à leur avion, les tracteurs d'avion ainsi que les groupes électrogènes alimentant les appareils au sol en électricité.

"Aujourd'hui, en France, 95% de l'hydrogène consommé est fait à partir de vaporeformage (à partir de combustibles fossiles, NDLR); nous, on le fait à partir d'électrolyse de l'eau", a expliqué à l'AFP Guillaume de La Grand'rive, chef de projets hydrogène au sein d'Engie Solutions.

Dans la station de production de l'aéroport, "le courant électrique dans l'eau produit par électrolyse, sur une borne, de l'oxygène et, sur une autre borne, de l'hydrogène, et c'est l'hydrogène que nous récupérons", a-t-il souligné.

"L'hydrogène vert est produit à partir d'électricité verte, ici à partir de barrages hydroélectriques pyrénéens et d'une centrale photovoltaïque dans l'Aude", a détaillé Carole Delga, présidente (PS) de la région Occitanie, lors de l'inauguration de cette station, en grande partie cofinancée par l'Agence régionale énergie climat d'Occitanie (AREC) et Engie Solutions.

Cet hydrogène vert, "ce n'est pas une fausse promesse, c'est une réalité ici en Occitanie" et "une première en Europe dans un aéroport", a-t-elle précisé.

La station est capable de produire "un peu plus de 400 kg d'hydrogène par jour, cela fait à peu près 20 bus ou 200 voitures", a détaillé Marion Deridder-Blondel, présidente d'Hyport, expliquant que les "temps de remplissage" à l'hydrogène étaient très rapides pour "des émissions nulles à l'usage".