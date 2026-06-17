L'administration Trump va verser 765 millions de dollars pour résilier quatre autres baux relatifs à des parcs éoliens offshore

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des citations tirés du communiqué de presse du ministère de l'Intérieur, ainsi que des informations contextuelles)

L'administration Trump a annoncé mercredi avoir conclu un accord de remboursement avec le promoteur de projets énergétiques Invenergy afin de résilier quatre baux éoliens au large des côtes de New York, de la Californie et du Maine.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré dans un communiqué qu’il rembourserait 765 millions de dollars à Invenergy, qui utilisera ces fonds pour développer des centrales à gaz naturel dans quatre États du Midwest et des projets géothermiques dans l’Ouest des États-Unis.

Cet accord fait partie d’une série de mesures annoncées cette année par l’administration dans le cadre d’une vaste initiative visant à mettre un terme au développement des projets éoliens offshore américains, qu’elle considère comme coûteux et inefficaces. L’administration du président Donald Trump s’est efforcée d’augmenter la production nationale de combustibles fossiles et a supprimé les politiques soutenant le développement des énergies propres, ce qui lui a valu les critiques des démocrates et des défenseurs de l’environnement.

Sept États américains ont intenté une action en justice contre l’administration pour obtenir des remboursements suite au premier accord de ce type, conclu avec le groupe français TotalEnergies TTEF.PA , au début du mois.

« Nous saluons Invenergy pour avoir reconnu l’importance de l’énergie de base et pour avoir investi dans des solutions énergétiques qui apportent de réels avantages aux consommateurs américains », a déclaré le secrétaire à l’Intérieur, Doug Burgum, dans un communiqué.

Le vice-président senior chargé du développement de l’entreprise, Daniel Runyan, a indiqué dans le communiqué du ministère de l’Intérieur que la société basée à Chicago allait « mobiliser des capitaux supplémentaires pour des projets pouvant être menés à bien dans des délais commercialement raisonnables et répondre à la demande des clients, tout en continuant à évaluer les opportunités à mesure que les conditions du marché évoluent ».