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L'administration Trump s'apprête à désigner Nvidia et d'autres entreprises spécialisées dans l'IA comme “champions nationaux” des États-Unis, selon le WSJ
information fournie par Reuters 16/11/2026 à 05:15

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L'administration du président américain Donald Trump prévoit de désigner plus d'une vingtaine de “champions nationaux” dans le domaine de l'intelligence artificielle, parmi lesquels Nvidia NVDA.O , Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O , OpenAI et Anthropic ANT.O , a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Ce programme vise à aider les entreprises spécialisées dans l’IA à se développer à l’étranger et à mieux rivaliser avec leurs concurrents chinois, précise l’article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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