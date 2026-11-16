L'administration Trump s'apprête à désigner Nvidia et d'autres entreprises spécialisées dans l'IA comme “champions nationaux” des États-Unis, selon le WSJ

L'administration du président américain Donald Trump prévoit de désigner plus d'une vingtaine de “champions nationaux” dans le domaine de l'intelligence artificielle, parmi lesquels Nvidia NVDA.O , Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O , OpenAI et Anthropic ANT.O , a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Ce programme vise à aider les entreprises spécialisées dans l’IA à se développer à l’étranger et à mieux rivaliser avec leurs concurrents chinois, précise l’article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.