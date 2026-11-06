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L'administration Trump reporte la réunion d'un groupe d'experts de haut niveau sur les technologies
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 16:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de membres et de responsabilités aux paragraphes 3 et 5)

par Courtney Rozen

L'administration Trump a reporté vendredi une réunion d'un groupe d'experts sur les technologies de la Maison Blanche, auquel participent notamment Jensen Huang, directeur général de Nvidia, et Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, a déclaré un porte-parole du ministère de l'Énergie.

Les valeurs technologiques ont subi une forte correction jeudi, en raison des craintes grandissantes que le nouveau Congrès, contrôlé par les démocrates, ne ralentisse le développementde l’intelligence artificielle, et de la crainte que lesdépenses d’investissement massives consacrées au développement de l’IA ne génèrent pas de rendements suffisants. Les turbulences du marché ont renforcé la vigilancedes dirigeants de la Silicon Valley et des décideurs politiques à Washington à l’égard de ce secteur.

La réunion de vendredi devait rassembler le Conseil des conseillers du président en matière de science et de technologie, un groupe d’experts externe chargé de conseiller le président Donald Trump. Ce groupe comprend également Lisa Su, directrice générale d’AMD , Larry Ellison, directeur technique d’Oracle , et Marc Andreessen, cofondateur d’Andreessen Horowitz . Il est coprésidé par le capital-risqueur David Sacks et le conseiller technologique de la Maison Blanche, Michael Kratsios.

Le site web du ministère de l’Énergie consacré à la réunion indique que celle-ci aura désormais lieu le 13 novembre.

L'annonce initiale de la réunion indiquait que le groupe serait chargé de conseiller le nouveau groupe de travail sur l’IA de Donald Trump, baptisé "Super Intelligence Task Force", qui comprend des membres du gouvernement, des personnes nommées par Donald Trump et des membres du personnel de la Maison Blanche. "Super intelligence" est le terme préféré du président pour désigner l’IA.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant les raisons du report de cette réunion sur la science et la technologie .

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