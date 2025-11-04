 Aller au contenu principal
L'administration Trump peut reconsidérer l'approbation du projet SouthCoast Wind, selon un juge
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 19:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge d'un tribunal de district américain a décidé mardi que le ministère de l'Intérieur du président Donald Trump pouvait reconsidérer l'approbation, datant de l'ère Biden, du projet SouthCoast Wind prévu au large des côtes du Massachusetts.

Le développeur de SouthCoast Wind est une coentreprise entre le portugais EDP Renewables EDPR.LS et le français ENGIE

ENGIE.PA .

Valeurs associées

EDP RENOVAVEIS
12,9500 EUR Euronext Lisbonne +0,08%
ENGIE
20,8200 EUR Euronext Paris +1,07%
