L'administration Trump ne peut pas mettre en place un programme pilote de rabais sur les médicaments, selon un tribunal américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nate Raymond

Une cour d'appel fédérale a bloqué mercredi un plan de l'administration Trump exigeant des hôpitaux desservant les Américains à faible revenu qu'ils paient d'emblée le prix fort pour les dix premiers médicaments coûteux soumis aux négociations sur les prix des médicaments de Medicare, et qu'ils attendent les rabais ultérieurement.

La 1ère Cour d'appel du circuit américain, basée à Boston, a rejeté la demande de l'administration du président Donald Trump de suspendre une injonction émise par un juge du Maine à la demande de l'American Hospital Association et de plusieurs prestataires de soins de santé, qui ont fait valoir que la nouvelle initiative en matière de tarification des médicaments représentait une rupture hâtive avec des décennies de rabais anticipés sur les médicaments achetés par les hôpitaux du réseau de sécurité.

L'ordonnance a bloqué un programme de la Health Resources and Services Administration qui, selon les plaignants, entraînerait des centaines de millions de dollars de coûts supplémentaires pour les hôpitaux et les obligerait à payer des prix plus élevés pour les médicaments. Parmi ces dix médicaments figurent l'anticoagulant largement utilisé Eliquis, vendu par Pfizer PFE.N et Bristol Myers Squibb BMY.N ; le Xarelto, un médicament concurrent de Johnson & Johnson JNJ.N ; et le Januvia, un médicament contre le diabète de Merck & Co MRK.N .

La loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), adoptée en 2022 sous la présidence du démocrate Joe Biden, a permis au ministère américain de la santé et des services sociaux (U.S. Department of Health and Human Services), dont fait partie la HRSA, de négocier un prix maximum équitable que Medicare, le programme de soins de santé pour les personnes âgées de 65 ans et plus ou les personnes handicapées, paierait pour certains médicaments onéreux.

Les programmes Medicaid des États, qui fournissent une assurance maladie aux Américains à faible revenu en collaboration avec le gouvernement fédéral, reçoivent un rabais pour s'assurer qu'ils ne paient que le prix négocié par Medicare au nom des patients éligibles.

Plusieurs des médicaments concernés par la loi étaient déjà soumis au programme fédéral 340B de tarification des médicaments, qui exige depuis des décennies que les fabricants de médicaments cherchant à obtenir une couverture Medicaid et Medicare pour leurs médicaments accordent des remises initiales aux prestataires de soins de santé du réseau de sécurité.

La HRSA a déclaré que son programme pilote 340B Rebate Model Pilot Program, annoncé en juillet, avait pour but d'aider les fabricants de médicaments à éviter de faire des concessions de prix en double aux hôpitaux, ce qu'ils étaient autorisés à faire dans le cadre de l'IRA.

Dans le cadre de ce programme pilote, les entreprises pharmaceutiques pourraient facturer aux hôpitaux le prix de gros de leurs produits et leur accorder ultérieurement des remises pour refléter la remise finale.

L'American Hospital Association a intenté une action en justice le mois dernier, affirmant que le programme pilote avait été adopté en violation de la loi sur la procédure administrative (Administrative Procedure Act), car il ne tenait pas compte de l'impact du modèle de rabais sur les hôpitaux.

Le juge de district Lance Walker, nommé par Donald Trump dans le Maine, a donné raison à l'association et a émis une injonction le 29 décembre pour bloquer la mise en œuvre du programme prévue le 1er janvier, estimant que l'agence n'avait pas pris en compte la manière dont la fin de la pratique des remises initiales, en vigueur depuis des décennies, affecterait les hôpitaux aux ressources limitées qui desservent les communautés rurales et pauvres.