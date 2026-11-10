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L'administration Trump finalise l'octroi d'un prêt de 480 millions de dollars à Arena, première aide de ce type accordée au secteur pétrolier et gazier
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 20:38

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par Curtis Williams

L'administration Trump a accordé un prêt de 480 millions de dollars à la société privée Arena Energy, basée au Texas , afin de stimuler la production de pétrole et de gaz naturel dans le golfe du Mexique, a annoncé mardi le ministère de l'Énergie.

Il s’agit du premier prêt accordé par le ministère de l’Énergie en faveur de la production nationale de pétrole et de gaz naturel, a-t-il précisé. Le service des prêts du ministère a été créé en 2005, sous l’ancien président George W. Bush, un républicain, afin d’aider les entreprises développant des formes d’énergie émergentes qui avaient des difficultés à obtenir des prêts.

Le projet permettra de moderniser 22 plateformes offshore au large des côtes de la Louisiane, a précisé le ministère. À son pic de production, le projet devrait apporter jusqu’à 38 600 barils de pétrole par jour et jusqu’à 77 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour à la production énergétique américaine. À titre de comparaison, les États-Unis produisent environ 14 millions de barils de brut par jour.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à La Nouvelle-Orléans mardi, le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a défendu la décision de prêter l’argent des contribuables à une entreprise privée, alors même que les compagnies pétrolières enregistrent des bénéfices records en raison du conflit en cours au Moyen-Orient, qui a fait flamber les prix dans le monde entier.

“Comme ces gisements se trouvent dans les eaux peu profondes du golfe du Mexique… il n’y a pas de capitaux de cette nature pour le plateau continental… celui-ci a été pratiquement abandonné,” a déclaré M. Wright.

L’administration du président Donald Trump a clairement indiqué qu’elle était disposée à accorder des prêts à des entreprises de longue date du secteur des énergies fossiles afin de stimuler la production américaine de pétrole et de gaz.

M. Wright a qualifié ce prêt de “peu risqué” et a précisé que le gouvernement américain percevrait 1,6 milliard de dollars supplémentaires sur dix ans au titre des redevances.

“En finançant des projets tels que le projet Elkhorn, le ministère de l’Énergie développe la production nationale et renforce notre sécurité énergétique afin d’alimenter la prospérité américaine pour les décennies à venir,” a déclaré M. Wright dans un communiqué publié plus tôt mardi.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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