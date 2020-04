Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'administration Trump espère pouvoir assouplir le confinement le 1er mai Reuters • 12/04/2020 à 15:53









WASHINGTON, 12 avril (Reuters) - L'administration américaine a fait du 1er mai sa date-cible pour l'assouplissement des mesures de confinement, mais rien ne garantit que cet objectif pourra être atteint, a déclaré dimanche le commissaire de la Food and Drug Administration. "Nous voyons la lumière au bout du tunnel", a déclaré Stephen Hahn sur l'antenne d'ABC. De nombreux facteurs devront toutefois être pris en compte pour déterminer la date à laquelle les restrictions pourront être assouplies, a-t-il souligné. (Ross Colvin, version française Jean-Philippe Lefief)

