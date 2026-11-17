L'administration Trump en proie à des tensions après la défaite des républicains aux "midterms"

Le président américain Donald Trump parle à la presse à la Maison Blanche le 16 novembre 2026 ( AFP / Kent NISHIMURA )

Conférences de presse tendues, désaccords et longs voyages malaisants à bord d'Air Force One : les dissensions au sein de la Maison Blanche de Donald Trump ont éclaté au grand jour après la raclée subie par les républicains lors des élections de mi-mandat.

De vieilles oppositions concernant la Chine, l'intelligence artificielle et l'Iran ont ressurgi, tandis que les rivalités au sein de la Maison Blanche, latentes mais discrètes lors de la première moitié du mandat de Donald Trump, commencent à faire du bruit.

La querelle la plus publique est sans doute celle du ministre des Finances, Scott Bessent, et du ministre du Commerce, Howard Lutnick, au sujet de la démission du patron de Nvidia, Jensen Huang, emporté par plusieurs affaires d'adultère et un dossier d'espionnage.

Vendredi, lors d'une interview à CNBC, Scott Bessent a ouvertement reproché à Howard Lutnick de ne pas avoir banni Megaspeed, une entreprise anciennement liée à l'une des compagnes de Jensen Huang, accusée d'avoir fourni des puces Nvidia à la Chine.

Les deux ministres ont ensuite été contraints de passer près de 20 heures confinés à bord d'Air Force One pour accompagner Donald Trump en voyage officiel en Asie. Et quelques heures plus tard, à Manille, ils se sont royalement ignorés, bien qu'ils aient été assis côte à côte lors de la signature d'un accord commercial entre le président américain et le Premier ministre thaïlandais.

"Manœuvre de diversion"

Scott Bessent, ministre américain des Finances à gauche, et Howard Lutnick, ministre américain du Commerce à droite, à la Maison Blanche le 6 août 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Quant à Donald Trump, il a minimisé la polémique et a nié vouloir renvoyer Howard Lutnick. "Tout va bien entre eux. Ils ont simplement deux points de vue différents", a déclaré lundi le président à un journaliste de l'AFP.

"L'un veut entretenir des relations amicales avec la Chine, et l'autre veut entrer en conflit avec elle", a-t-il ajouté.

La Maison Blanche a, elle, nié toute désunion.

"Le président Trump a constitué le gouvernement le plus talentueux et le plus impressionnant de l'histoire, et ses membres font un excellent travail pour mettre en œuvre le programme du président", a réagi un porte-parole de la Maison Blanche, David Ingle, dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Les efforts déployés par les médias traditionnels constituent une manœuvre de diversion qui ne fonctionnera pas".

Mais les élections de mi-mandat, le 3 novembre, ont déjà fait une première victime dans l'administration Trump : Susie Wiles, ancienne cheffe de cabinet, remplacée par le représentant de la droite dure Stephen Miller.

Vendredi soir, alors qu'une panne massive de télécommunications empêchait les avions de décoller aux États-Unis et semait le chaos dans les aéroports, le ministre des Transports, Sean Duffy, et celui de la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, ont donné une conférence de presse lors de laquelle ils ont semblé, à certains moments, s'éloigner du scénario prévu.

Le ministre américain des Transports Sean Duffy à gauche et le ministre américain de la Sécurité intérieure Markwayne Mullin à droite, lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche le 14 novembre 2026 ( AFP / Kent NISHIMURA )

Sean Duffy a notamment secoué la tête et donné un petit coup de coude à son collègue lorsque ce dernier a affirmé que du nouveau matériel avait empêché d'anciens équipements de fonctionner, contredisant ainsi les propos du ministre des Transports qui assurait, quelques instants plus tôt, que seul le matériel vieillissant était en cause.

"Meilleurs potes"

La guerre en Iran est également au centre de certaines querelles.

Le vice-président américain, JD Vance, a confié au lendemain des élections que "la raison pour laquelle nous avons perdu, c'est la guerre", cherchant visiblement à prendre ses distances avec Donald Trump en vue d'une potentielle candidature à la présidentielle de 2028.

L'octogénaire a, lui, nié que les propos de JD Vance aient affecté leur relation.

Le ministre de la Défense, Pete Hegseth, qui vient d'échapper à une procédure de destitution, a lui cherché à subtilement se distancier du vice-président.

"J'ai un immense respect pour le vice-président et je ne vais certainement pas me livrer à des accusations", a-t-il déclaré la semaine dernière, avant d'ajouter que la guerre contre l'Iran n'était "pas forcément populaire, mais qu'elle avait peut-être été nécessaire".

Mais tout n'est pas que tensions à la Maison Blanche de Donald Trump. Katie Miller, femme de Stephen Miller, a confié au Wall Street Journal que Marco Rubio et son mari, autrefois rivaux sous le premier mandat du républicain, étaient devenus "meilleurs potes".