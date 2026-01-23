L'administration Trump écarte une fonctionnaire dont l'unité a interdit les véhicules chinois, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouveau tout au long, ajoute des détails, du contexte)

Démission de la responsable du bureau chargé de lutter contre les menaces liées aux technologies étrangères

Le départ de Liz Cannon intervient après l'abandon par l'administration d'un projet visant à restreindre les drones chinois

D'autres restrictions imposées à la Chine ont été suspendues

Liz Cannon fait partie des nombreux fonctionnaires du Commerce qui ont quitté le gouvernement sous l'administration Trump

par Karen Freifeld et David Shepardson

L'administration duprésident Donald Trump a poussé vers la sortie une fonctionnaire du ministère du Commerce dont le bureau a effectivement interdit l'accès au marché américain à presque toutes les voitures chinoises pour des raisons de sécurité nationale, selon des personnes familières avec le dossier. Elizabeth "Liz" Cannon a démissionné de son poste de directrice exécutive des technologies et services de l'information et de la communication, un bureau créé en 2022 pour enquêter sur les menaces que les adversaires étrangers font peser sur la chaîne d'approvisionnement, ont indiqué ces personnes.

La nouvelle du départ imminentde Mme Cannon survient peu après que le ministère a abandonné un projet visant à imposer des restrictions sur les drones chinois malgré le risque que des adversaires américains puissent accéder à distance à ces appareils et les manipuler, exposant ainsi des données américaines sensibles. Le bureau, qui relève du Bureau de l'industrie et de la sécurité du ministère, n'a pas non plusémis les restrictions attendues pour répondre aux inquiétudes concernant les importations de camions moyens et lourds.

Il y a un an, sous la présidence de Joe Biden, il a finalisé des règles interdisant les véhicules de tourisme chinois en raison de préoccupations liées à la collecte de données et à la manipulation des véhicules connectés à des systèmes de navigation.

"Le BIS s'est engagé à utiliser ses pouvoirs en matière d'ICTS pour faire face aux risques de sécurité nationale liés aux technologies étrangères", a déclaré un porte-parole du bureau dans un communiqué vendredi. "Les récents changements de personnel au bureau ICTS renforceront le bureau et garantiront qu'il continue à travailler pour le peuple américain."

Deux sources ont déclaré que, si elle n'avait pas démissionné, Mme Cannon aurait été réaffectée et que la nouvelle administration envisageait de nommer un responsable politique à ce poste. Son dernier jour de travail devrait être le 20 février, selon des sources.

Les mesures du département du commerce visant à restreindre les importations et les exportations vers la Chine ont été suspendues par le département du commerce à la suite d'une trêve commerciale fragile conclue l'année dernière entre les deux plus grandes économies du monde.

L'administration a également autorisé récemment les exportations de Nvidia H200 et d'autres puces d'IA avancées vers la Chine avant une rencontre prévue entre Trump et le président chinois Xi Jinping en avril .

Le département du commerce a déclaré en septembre qu'il prévoyait de publier des règles susceptibles de restreindre ou d'interdire les drones chinois et a retiré la proposition le 9 janvier, plusieurs mois après l'avoir envoyée à la Maison Blanche pour examen.

Le département du commerce a également déclaré en septembre qu'il envisageait une règle sur les camions de plus de 10 000 livres en provenance de pays comme la Chine et d'autres adversaires étrangers, après les restrictions imposées aux véhicules de tourisme. Cette règle est actuellement en suspens, selon certaines sources.

En 2024, dans une décision inédite, le bureau de Mme Cannon a interdit la vente aux États-Unis de logiciels antivirus fabriqués par le laboratoire russe Kaspersky, estimant que l'influence de la Russie sur l'entreprise constituait un risque important pour la sécurité.

Mme Cannon est la dernière fonctionnaire du ministère du Commerce à quitter le gouvernement sous l'administration Trump. Kevin Kurland, qui a occupé plusieurs postes de haut niveau au cours de ses 28 années au BIS, est parti en décembre. Dan Clutch, ancien directeur intérimaire de l'Office of Export Enforcement, a commencé à travailler chez Caterpillar en août. Enfin, Matthew Borman, l'un des fonctionnaires les plus influents en matière de contrôle des exportations depuis des décennies, a rejoint le cabinet d'avocats Akin Gump après avoir été poussé vers la sortie au printemps dernier. Mme Cannon a rejoint le département du commerce en janvier 2024, après avoir passé plus de dix ans au ministère américain de la justice, où elle a supervisé et poursuivi des affaires pénales impliquant des violations du contrôle des exportations et des sanctions, y compris l'affaire de 2017 contre l'entreprise chinoise d'équipements de télécommunications ZTE , qui a payé près de 900 millions de dollars dans le cadre d'un plaidoyer de culpabilité.