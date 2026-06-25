L'administration Trump demande à OpenAI d'échelonner la sortie de son nouveau modèle, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du deuxième paragraphe)

L'administration Trump a demandé à OpenAI d'échelonner la sortie de son nouveau modèle pour des raisons de sécurité, a rapporté jeudi The Information, citant une note de service adressée par l'entreprise à son personnel.

Le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, a informé son personnel lors d’une séance de questions-réponses que l’entreprise lancerait son dernier modèle, le GPT 5.6, en avant-première limitée à un petit groupe de partenaires, précise l’article.

M. Altman a déclaré à son personnel que le gouvernement « approuverait l'accès client par client pendant cette période de préversion » pour le GPT 5.6, selon The Information.

La demande d’un lancement échelonné résulte de discussions avec deux agences gouvernementales clés , le Bureau du directeur national de la cybersécurité et le Bureau de la politique scientifique et technologique, précise l’article.