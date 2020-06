Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'administration Trump compte toujours mettre fin aux "Dreamers" Reuters • 21/06/2020 à 20:47









WASHINGTON, 21 juin (Reuters) - L'administration Trump est déterminée à mettre fin au programme de protection en faveur de jeunes migrants - les "Dreamers" - au cours des six prochains mois, a déclaré dimanche le chef du département de la Sécurité intérieure. La Cour suprême a infligé jeudi un revers au président américain Donald Trump en invalidant sa décision d'annuler le programme de protection mis en place par son prédécesseur Barack Obama. L'administration Trump considère toutefois ce programme comme illégal et la Cour suprême ne l'a pas contredite, a déclaré le secrétaire de la Sécurité intérieure, Chad Wolf, à NBC. "A aucun moment dans cette décision, ils n'ont dit que le programme était légal. Ils n'ont tout simplement pas aimé la justification et les procédures que nous avons utilisées", a-t-il dit. Instauré en 2012 par l'ancien président démocrate, le programme Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals) protège d'expulsion quelque 649.000 jeunes migrants arrivés illégalement avec leurs parents aux Etats-Unis alors qu'ils étaient mineurs. Au total, cinq des neuf juges de la plus haute juridiction du pays - dont quatre progressistes et un conservateur - ont estimé jeudi que la volonté de Donald Trump de mettre un terme à ce programme était une décision "capricieuse" et "arbitraire". La décision la Cour suprême a confirmé celles de tribunaux de rang inférieur qui ont conclu que la décision de Donald Trump d'annuler le programme en 2017 était illégale, mais sans l'empêcher de tenter à nouveau de mettre fin au programme. (Andrea Shalal et Doina Chiacu, version française Benjamin Mallet)

