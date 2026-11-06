 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'administration Trump annule la réunion d'un groupe d'experts auquel devaient participer Mark Zuckerberg, de Meta, et Jensen Huang, de Nvidia
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 15:24

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur les marchés et le panel dans les paragraphes 2 à 4)

par Courtney Rozen

L'administration du président américain Donald Trump a reporté une réunion prévue vendredi d'un groupe d'experts sur les technologies à la Maison Blanche, dont font partie Jensen Huang de Nvidia et Mark Zuckerberg de Meta, a déclaré un porte-parole du ministère de l'Énergie.

Les valeurs technologiques ont subi une forte correction jeudi, en raison des inquiétudes croissantes quant au fait que le nouveau Congrès pourrait ralentir le développement de l’IA, mais aussi de la crainte que les dépenses d’investissement massives consacrées au développement de l’IA ne génèrent pas de rendements suffisants. Les turbulences du marché ont renforcé la surveillance du secteur, tant de la part des dirigeants de la Silicon Valley que des décideurs politiques à Washington.

La réunion de vendredi devait rassembler le Conseil des conseillers du président en matière de science et de technologie, un groupe d’experts indépendants chargé de conseiller la Maison Blanche sur les politiques relatives à la science et à la technologie aux États-Unis. Ce groupe comprend également Lisa Su, d’AMD, et Marc Andreessen, cofondateur d’Andreessen Horowitz.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant les raisons du report de la réunion.

Valeurs associées

META PLATFORMS
611,4450 USD NASDAQ +1,05%
NVIDIA
192,3350 USD NASDAQ +5,91%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 100,7 -1,28%
Pétrole Brent
97,78 -1,55%
SOITEC
96,6 +5,41%
2CRSI
16,6 +2,34%
BIOPHYTIS
0,0385 -4,23%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank