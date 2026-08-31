L'administration Trump annonce des accords sur le prix des médicaments avec Teva, Astellas et d'autres laboratoires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Signature de nouveaux accords avec Teva, CSL, Astellas et certaines petites entreprises biotechnologiques

* Reuters avait précédemment indiqué que les petits laboratoires pharmaceutiques ne voyaient que peu d’intérêt financier à participer

* Le coût des médicaments sur ordonnance aux États-Unis est souvent près de trois fois supérieur à celui des autres pays développés

(Ajout des noms des entreprises et d’une citation de Trump tirée de son annonce depuis le Bureau ovale aux paragraphes 2 et 3)

par Steve Holland et Michael Erman

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi une nouvelle série d'accords sur la tarification des médicaments conclus avec des laboratoires pharmaceutiques internationaux et certaines petites entreprises biotechnologiques, dans le cadre d'une initiative visant à rendre les soins de santé plus abordables pour les Américains.

Des accords ont été signés avec neuf entreprises, dont Astellas 4503.T , BeOne Medicines 688235.SS , CSL CSL.AX , BridgeBIO BBIO.O , Sun Pharmaceutical SUN.NS , Teva TEVA.TA et UCB SA UCB.BR .

Ces entreprises ont proposé des médicaments aux programmes Medicaid des États aux prix de la nation la plus favorisée, a déclaré M. Trump lors d’un événement organisé dans le Bureau ovale en présence de dirigeants de ces entreprises, qualifiant cela de “remise considérable, qui devrait faire baisser le coût de vos soins médicaux de manière spectaculaire”.

Les patients américains paient actuellement de loin le prix le plus élevé pour les médicaments sur ordonnance, souvent près de trois fois plus que dans d’autres pays développés, et Trump fait pression sur les laboratoires pharmaceutiques pour qu’ils alignent leurs prix sur ceux pratiqués ailleurs.

Ces accords s’appuieront sur les accords conclus par l’administration avec 17 parmi les plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux, notamment Pfizer PFE.N , Eli Lilly LLY.N et Amgen AMGN.O , à partir de l’année dernière. Les laboratoires ont accepté de proposer des prix plus bas, comparables à ceux pratiqués dans d’autres pays développés, ce que l’on appelle la “clause de la nation la plus favorisée”.

Ces entreprises ont accepté de réduire certains prix pour les programmes de santé fédéraux et de vendre certains médicaments directement aux patients via un site web portant la marque Trump, en échange d’un allègement des droits de douane.

LES PETITS LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES ONT RETARDÉ LA CONCLUSION D'ACCORDS

Selon Reuters, les laboratoires pharmaceutiques de petite et moyenne taille ont tardé à signer des accords sur la tarification des médicaments.

Un reportage de Reuters publié en juin révélait que seule la société japonaise Astellas 4503.T avait confirmé avoir déposé une demande pour participer au programme de tarification Medicaid à cette date, tandis que des dirigeants d’entreprises telles qu’Ionis Pharmaceuticals IONS.O déclaraient ne voir que peu d’avantages financiers à y adhérer.

On ignore encore combien ces accords permettront d’économiser au gouvernement ou aux patients. Medicaid bénéficie déjà de remises importantes de la part des laboratoires pharmaceutiques en vertu de la législation en vigueur, et la plupart des personnes couvertes par le programme ne paient qu’une somme modique de leur poche pour leurs ordonnances.

La Maison Blanche a organisé cette année plusieurs événements très médiatisés avec des dirigeants du secteur pharmaceutique afin de promouvoir ses efforts en matière de coûts de santé, dans le cadre d’une initiative plus large visant à mettre en avant l’accessibilité financière avant les élections de mi-mandat de cette année, qui détermineront la composition du Congrès.

L'administration a déclaré que son initiative plus large sur la tarification des médicaments, y compris les accords conclus précédemment avec de grandes sociétés pharmaceutiques, pourrait permettre d'économiser 64,3 milliards de dollars en dépenses fédérales et étatiques au cours de la prochaine décennie, mais ce chiffre reste hypothétique.