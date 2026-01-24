 Aller au contenu principal
L'administration Trump a illégalement suspendu le programme d'infrastructure de chargeurs de véhicules électriques, selon un juge américain
information fournie par Reuters 24/01/2026 à 00:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge fédéral a déclaré vendredi que l'administration du président Donald Trump avait illégalement suspendu le financement accordé pour soutenir l'expansion de l'infrastructure des chargeurs de véhicules électriques, ce qui constitue une victoire pour 20 États dirigés par des démocrates qui avaient intenté une action en justice à ce sujet.

Le juge du district de Seattle, Tana Lin, a estimé que le ministère américain des transports avait enfreint la loi fédérale en février en suspendant brusquement un programme de chargeurs pour véhicules électriques adopté par le Congrès en 2021 sous la présidence du démocrate Joe Biden.

