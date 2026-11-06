L'administrateur de la FAA américaine va témoigner au sujet de la refonte du système de gestion du trafic aérien, d'un montant de 12,5 milliards de dollars

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L'administrateur de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) témoignera mardi devant une commission de la Chambre des représentants des États-Unis au sujet du programme en cours, d’un montant de 12,5 milliards de dollars, visant à moderniser le système américain de contrôle du trafic aérien, qui commence à vieillir, ont indiqué vendredi des collaborateurs du Congrès.

L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, fera le point devant la commission des transports et des infrastructures de la Chambre des représentants sur l'avancement du projet et les défis à relever. En juin 2025, le Congrès avait approuvé une enveloppe de 12,5 milliards de dollars sur cinq ans pour la réforme du contrôle aérien, mais l'administration Trump souhaite obtenir 30 milliards de dollars supplémentaires pour les tours de contrôle, les logiciels et les mises à niveau numériques, ainsi que pour l'amélioration des infrastructures aéroportuaires.