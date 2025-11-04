 Aller au contenu principal
L'adhésion à Uber One stimule la demande à l'approche des fêtes de fin d'année
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Uber One stimule l'utilisation multiplateforme et la fidélisation des clients

*

Les prévisions de réservations brutes pour le quatrième trimestre dépassent les attentes de Wall Street

*

Le segment de la livraison affiche une hausse des ventes de 29 %, dépassant le segment de la mobilité

*

Le directeur général estime qu'il est possible d'accroître l'utilisation multiplateforme

(Mise à jour des actions au paragraphe 3)

Uber Technologies UBER.N a annoncé mardi des prévisions de réservations brutes supérieures aux attentes pour le quatrième trimestre, son programme d'adhésion ayant alimenté la demande de trajets et de livraisons à l'approche de la période chargée des fêtes de fin d'année .

Toutefois, les actions d'Uber ont chuté d'environ 4 % dans les échanges avant bourse après que la société ait prévu un bénéfice de base ajusté pour le trimestre en cours compris entre 2,41 milliards et 2,51 milliards de dollars, légèrement inférieur aux attentes de 2,48 milliards de dollars.

L'action a bondi d'environ 65 % cette année jusqu'à la clôture de lundi, grâce à des résultats solides et à la domination croissante d'Uber dans le secteur du covoiturage. La société a également dépassé les estimations de revenus pour le troisième trimestre, car les élèves sont retournés à l'école et des mandats plus stricts de retour au bureau ont stimulé les déplacements dans les villes.

Le directeur général Dara Khosrowshahi a déclaré que le programme Uber One encourageait les clients à réserver davantage de livraisons de nourriture et d'épicerie, soulignant le potentiel accru des services offerts par l'entreprise en dehors du covoiturage.

Le segment de la livraison a enregistré une hausse des ventes de 29 % au cours du trimestre juillet-septembre, dépassant l'augmentation de 20 % du chiffre d'affaires de la mobilité et la croissance stable de la division du transport de marchandises.

Les consommateurs qui utilisent plus d'un service d'Uber ont un taux de rétention de 35 % plus élevé et dépensent trois fois plus que les autres, a déclaré M. Khosrowshahi. Seulement environ 20 % des utilisateurs actifs sur les marchés où les services de transport et de livraison sont combinés les utilisent ensemble, bien que les pays les plus performants dépassent déjà ce niveau.

La société prévoit que les réservations brutes - ou la valeur totale en dollars des trajets, livraisons et autres services - se situeront entre 52,25 et 53,75 milliards de dollars pour le quatrième trimestre. Les analystes s'attendent à 52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Uber remplacera l'Ebitda ajusté par des prévisions de bénéfices ajustés à partir de ses prévisions pour le premier trimestre de l'année prochaine, adoptant ainsi une pratique typique des entreprises plus matures.

Les réservations brutes au troisième trimestre clos le 30 septembre se sont élevées à 49,74 milliards de dollars, contre des estimations de 48,73 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires a augmenté de 20 % pour atteindre 13,47 milliards de dollars, dépassant les estimations de 13,28 milliards de dollars.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

