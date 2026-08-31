L'activité publicitaire d'OpenAI atteint un chiffre d'affaires annualisé d'un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a annoncé lundi que ChatGPT Ads, sa division publicitaire, avait atteint un chiffre d’affaires annualisé d’un milliard de dollars, grâce à une adoption croissante et à son expansion mondiale.

La société a commencé à tester des publicités sur ChatGPT aux États-Unis en début d’année et n’a cessé de se développer pour attirer de nouveaux annonceurs et conquérir de nouveaux marchés, misant sur la publicité pour stimuler la croissance globale de son chiffre d’affaires en vue d’une éventuelle introduction en bourse.

Voici plus de détails:

* À partir de ce lundi, les annonceurs d’Inde, d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord peuvent acheter des publicités ChatGPT directement via l’Ads Manager d’OpenAI — un outil déjà déployé aux États-Unis.

* L’Ads Manager s’est avéré utile pour inciter les petites et moyennes entreprises (SMBs) à faire de la publicité sur ChatGPT, a déclaré l’entreprise, ajoutant que les PME représentent désormais une « part significative » de son activité publicitaire.

* OpenAI a indiqué que les annonceurs hors des États-Unis représentaient une part croissante de son chiffre d’affaires, sans toutefois donner plus de détails.

* OpenAI diffuse des publicités auprès des utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT et du forfait Go ‌, moins onéreux. En avril, OpenAI avait déclaré que son projet pilote publicitaire aux États-Unis avait franchi la barre des 100 millions de dollars de chiffre d’affaires annualisé dans les six semaines suivant son lancement.

* Pour OpenAI, se lancer dans le secteur de la publicité revient à défier la domination de Google, filiale d'Alphabet

GOOGL.O , et de Meta META.O , la société mère de Facebook, qui engrangent tous deux des centaines de milliards de revenus publicitaires chaque année.

* OpenAI a déposé en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse aux États-Unis en début d’année; la société devrait, selon certaines informations, entrer en bourse en 2027, voire plus tôt.