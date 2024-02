L’activité gestion d’actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale porte ses encours à 173 milliards d’euros

L’activité gestion d’actifs du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui regroupe cinq entités de gestion, la plateforme de distribution Crédit Mutuel Investment Managers et le groupe La Française, a vu ses encours s’établir à 173 milliards d’euros fin décembre 2023, selon les résultats annuels de la banque. Fin 2022, ces encours s’inscrivaient à 166 milliards d’euros.

Le métier a enregistré une collecte de 1,8 milliard d’euros sur ses fonds monétaires - activité décrite comme importante pour l'établissement - et les encours sont ressortis à 36,4 milliards d’euros. Hors monétaire, le groupe a affiché des souscriptions nettes de près de 1,9 milliards d’euros. Au total, la collecte s’élève donc à 3,7 milliards d’euros.

La banque souligne que les fonds obligataires à échéance ont « bénéficié d’un engouement de la part des investisseurs », ce qui s’est traduit par une collecte de près de 885 millions d’euros et des encours de 3,45 milliards d’euros. Cette expertise est portée par La Française Asset Management et Crédit Mutuel Asset Management.

«Un acteur majeur de la gestion d’actifs»

L’activité immobilière, représentée par La Française REM, a enregistré des entrées nettes de plus de 870 millions d’euros en 2023. Les produits structurés (EMTN construits par le CIC sous la marque CIC Market Solutions) ont connu « un vif succès », selon la banque, drainant 2,7 milliards d’euros. En dette privée (avec CIC Priavte Debt), la collecte nette s’établit à 246 millions d’euros, portant l’encours à 3,1 milliards d’euros. En revanche, BLI a vu sortir 1,9 milliard d’euros en 2023.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale rappelle qu’il ambitionne de « devenir un acteur majeur de la gestion d’actifs en France et en Europe, engagé et responsable, en créant un pôle de gestion d’actifs regroupant toutes les structures de gestion pour compte de tiers au sein d’un modèle multispécialiste ». Ce projet verra le jour à la fin du premier trimestre 2024.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale s’appuiera sur les douze sociétés de gestion présentes dans le groupe et sur une plateforme de distribution regroupant Crédit Mutuel Investment Managers et La Française Finance Services, entité du groupe La Française, détenue depuis le 1 er janvier 2024 à 60?% par la BFCM (Banque Fédérative du Crédit Mutuel) et à 40?% par la caisse régionale du Crédit Mutuel Nord Europe.

Le métier de la gestion d’actifs et banque privée affiche un produit net bancaire à près de 1,3 milliard d’euros, soit 7?% du produit net bancaire des métiers opérationnels de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et s’apprécie de près de 15?%. Le résultat net progresse de 8,8?% à 262 millions d’euros en 2023, contre 241 millions en 2022.

Laurence Marchal