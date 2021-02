L'activité économique française s'est maintenue en janvier par rapport à décembre, affirme la Dares

(AOF) - Selon la Dares, l'administration publique dépendante du ministère du Travail et chargée d'analyses et études statistiques, l'activité au mois de janvier s'est stabilisée en France par rapport à janvier, en dépit de l'instauration d'un couvre-feu. Elle a ajouté que les arrêts et très fortes baisses d'activité sont restés concentrés dans les quelques secteurs qui sont concernés par des fermetures administratives, principalement l'hébergement-restauration et les arts, spectacles et activités récréatives.

Le recours à l'activité partielle est resté stable, le nombre de salariés effectivement en activité partielle étant estimé à 2,1 millions en janvier (11 % des salariés du privé), après 2,5 millions en décembre. Cela équivaut à 1,1 million de salariés travaillant à plein temps sur le mois en janvier, comme en décembre. Le montant d'allocation d'activité partielle au titre du mois de janvier serait de 1,6 milliards d'euros, versés par l'Etat et l'Unédic.

Environ un quart des salariés ont été au moins un jour en télétravail en janvier comme en décembre : 9% des salariés ont été en télétravail toute la semaine, 12% entre deux et quatre jours par semaine, 3% un jour par semaine et environ 2% quelques jours ou demi-journées dans le mois. Au cours de la dernière semaine de janvier, parmi les salariés qui travaillaient, 25% étaient en télétravail et 75% travaillaient sur site, comme fin décembre.