(AOF) - En février 2022, l’activité du secteur privé français a enregistré sa plus forte croissance depuis juin 2021, selon les données préliminaires du bureau d’études IHS Markit. Ainsi, l’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite est ressorti à 57,4 contre un consensus de 53,1 et après 52,7 en janvier 2022. De son côté, le PMI dans les services a atteint 57,9 en février, contre un consensus de 53,5 et après 53,1 en janvier. Enfin, le PMI manufacturier a atteint 57,6 en février, contre un consensus de 55,5 et après 55,5 en janvier.

"Après un creux passager en début d'année, la croissance s'est fortement accélérée en février dans le secteur privé français, l'activité globale ayant enregistré sa plus forte expansion depuis juin 2021. La situation sanitaire ayant commencé à s'améliorer en France, les niveaux d'activité devraient continuer à progresser tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services ", a commenté Joe Hayes, Senior Economist à IHS Markit.

" L'année 2022 risque toutefois de se dérouler sous le signe de l'inflation et des tensions d'approvisionnement ", a ajouté l'expert.