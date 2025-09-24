L'activiste Engine Capital demande des changements chez Acadia Healthcare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de détails et de contexte)

L'investisseur activiste Engine Capital a exhorté Acadia Healthcare ACHC.O à ajouter des administratrices à son conseil d'administration et à explorer une vente potentielle d'actifs pour financer les rachats, ce qui a fait grimper les actions de la société de près de 11 % dans les échanges du matin.

Engine Capital, qui détient une participation d'environ 3% dans l'opérateur de centres qui aident les personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de dépendance, a déclaré que la société a maintenu des rendements négatifs en raison de l'exécution inefficace de sa réorganisation en 2022.

Acadia n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

La réorganisation a déplacé la structure de reporting des zones géographiques vers le type de service, a déclaré L'investisseur dans une lettre adressée au conseil d'administration de la société mercredi. Elle a ajouté qu'elle était logistiquement beaucoup plus difficile de superviser et de visiter des installations dans tout le pays plutôt que dans une région.

L'investisseur activiste a appelé à une révision majeure de la gouvernance de l'entreprise, en demandant un remaniement du conseil d'administration, une réduction des coûts et la vente d'actifs pour racheter des actions sous-évaluées.

L'investisseur a demandé le remplacement de plusieurs administratrices de longue date par de nouvelles administratrices possédant des compétences opérationnelles dans le domaine de la santé comportementale et une expertise en matière d'allocation de capital.

"Il ressort clairement de nos recherches que le besoin de services de santé comportementale dans tout le pays est aigu et continuera de croître", a déclaré L'investisseur, tout en soulignant que l'entreprise est propriétaire de la plupart de ses biens immobiliers et qu'elle dispose d'un important flux de trésorerie disponible.

Les actions de la société ont baissé de plus de 70 % depuis qu'elles ont atteint des sommets en 2022.