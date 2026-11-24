L'activisme de Trump dans l'affaire Nvidia, du jamais vu pour un président américain

Le président américain Donald Trump aux côtés du PDG de Nvidia, Jensen Huang (g), lors d’une réunion avec des dirigeants du secteur technologique consacrée à l’intelligence artificielle, à la Maison-Blanche, le 29 septembre 2026 à Washington ( AFP / Kent NISHIMURA )

En s'impliquant personnellement et ouvertement pour le rappel de Jensen Huang à la tête de Nvidia, Donald Trump s'est immiscé dans la vie économique comme aucun président américain ne l'avait fait avant lui.

"Il n'existe aucun précédent", déclare à l'AFP Ann Lipton, professeure de droit à l'université du Colorado à Boulder.

Selon la presse, le milliardaire de 80 ans s'est invité à une conférence téléphonique du conseil d'administration de Nvidia pour plaider la cause du fondateur du géant des puces informatiques, débarqué après des révélations sur sa liaison avec une femme soupçonnée d'espionner pour le compte de Pékin.

Donald Trump a assuré aux administrateurs que Jensen Huang ne serait pas inquiété par le ministère de la Justice - dirigé par un ancien avocat personnel du président américain.

Cette initiative inédite rompt avec la tradition américaine de la libre entreprise, qui refuse par principe tout interventionnisme gouvernemental, ou en tout cas un dirigisme trop manifeste.

En pleine crise financière en 2009, la Maison Blanche avait obtenu le départ du patron de General Motors, constructeur alors maintenu à flot par des aides publiques, mais le président Barack Obama ne s'en était pas vanté.

Rien de comparable avec l'affaire Nvidia.

Déjà, parce que l'État n'a aucun lien financier avec cette entreprise florissante.

"Trésor national"

Ensuite parce que Donald Trump a réclamé publiquement le retour de Jensen Huang, s'en est félicité ouvertement, et surtout a assumé d'avoir fait pression "directement" sur le groupe.

Photo diffusée sur le compte X officiel de Nvidia, le 23 novembre 2026, montrant Jensen Huang, de retour au poste de PDG de Nvidia, réagissant à l'ovation de ses employés au siège de l'entreprise à Santa Clara, en Californie ( NVIDIA / Handout )

Depuis son retour à la Maison Blanche, le président américain pratique une politique industrielle agressive, dictée par des considérations stratégiques, mais aussi par ses impulsions personnelles et une obsession constante pour les performances de la Bourse.

À sa demande, l'État américain a par exemple acquis environ 10% du géant informatique Intel, ainsi que des participations minoritaires dans plusieurs entreprises technologiques.

Donald Trump "choisit quelles entreprises il favorise", résume Ann Lipton, ce qui "va à l'encontre de la manière dont le capitalisme est censé fonctionner".

Le président américain a une affection bien connue pour Jensen Huang, qu'il a qualifié de "trésor national".

Nvidia a, selon la presse, donné 25 millions de dollars pour la construction d'une salle de bal à la Maison Blanche, projet cher entre tous au président américain.

"Quand quelqu'un est gentil avec moi, j'aime cette personne. Même si ce sont de mauvaises personnes, cela n'a aucune importance", avait lancé au printemps le dirigeant républicain, qui est parfois d'une étonnante candeur.

Un écran de télévision affiche des informations concernant Nvidia, dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE), le 16 novembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Donald Trump est aussi intervenu dans le dossier Nvidia afin de stopper la dégringolade des actions liées à l'intelligence artificielle déclenchée par le débarquement de Jensen Huang, qui faisait craindre une correction boursière généralisée.

L'action Nvidia a bondi de plus de 31% lundi. "Cela prouve vraiment que (renommer Jensen Huang) était la bonne décision", a dit le président américain au Wall Street Journal.

"Une affaire de doigté"

Selon le Financial Times, l'ancien promoteur immobilier en a lui-même profité, en voyant sa participation personnelle dans l'entreprise augmenter de 15 millions de dollars.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang (d), s’exprime aux côtés du président américain Donald Trump au sujet des investissements en Amérique, à la Maison-Blanche, le 30 avril 2025 à Washington ( AFP / Jim WATSON )

La Maison Blanche a plusieurs fois souligné que Donald Trump ne gérait pas lui-même son portefeuille de titres et assure qu'il ne peut être soupçonné de délit d'initié.

Au-delà des considérations financières, certains opposants du président américain rappellent sa défiance envers l'appareil de sécurité nationale, assimilé à une sorte de gouvernement occulte ("deep state") qui travaillerait contre lui.

Cette défiance pourrait l'avoir conduit à ignorer ou minimiser les mises en garde sur les liens entre l'entreprise et la Chine.

"Cela remonte à la source de son histoire politique et à sa colère face aux renseignements incontestables selon lesquels la Russie s'est immiscée, en sa faveur, dans l'élection de 2016", analyse sur X David Axelrod, stratège démocrate connu.

Dans un entretien avec la chaîne CNBC, Donald Trump a indiqué qu'il ne s'interdisait pas de se mêler à nouveau de la vie des grandes entreprises, s'il le jugeait nécessaire : "C'est une affaire de doigté, de feeling", a-t-il déclaré.