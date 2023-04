L'actionnaire de Latécoère voudrait un effacement du PGE (presse)

L'actionnaire principal de Latécoère conditionne un nouvel investissement de 100 millions d'euros dans l'équipementier aéronautique en difficulté à l'effacement de 220 millions d'euros de prêts garantis par l'Etat (PGE), a affirmé lundi le journal Les Echos.

Searchlight Capital Partners, qui détient cette entreprise historique de l'aéronautique française depuis 2019, "serait prêt à injecter à nouveau 100 millions d'euros, en plus des 420 millions déjà investis", selon Les Echos, qui citent des "sources" non identifiées.

Mais le fonds d'investissement américain y attache une condition: "que les banques qui ont accordé les PGE, et donc l'Etat qui les couvre à 90%, acceptent d'effacer la dette", assure le quotidien économique.

Contacté par l'AFP, Latécoère a indiqué "être en discussions avec ses parties prenantes, y compris ses prêteurs, en vue d'améliorer sa structure capitalistique et afin de mieux se positionner pour l'avenir", comme annoncé lors de ses résultats annuels publiés le 25 mars.

"Latécoère communiquera ultérieurement en fonction de l'avancée de ces discussions", a ajouté l'entreprise.

De son côté, le ministère de l'Industrie n'a pas réagi dans l'immédiat aux sollicitations de l'AFP lundi matin.

Latécoère, qui fournit des aérostructures (portes et pièces de fuselage) et câblages électriques à des clients comme Airbus et Boeing, a été touché de plein fouet ces dernières années, comme tout le secteur aéronautique, par la crise du Covid-19. Mais alors que la filière a connu une reprise vigoureuse, le groupe, nom prestigieux de la construction aéronautique depuis 1917, a encore creusé sa perte en 2022, à 127 millions d'euros, contre 111 millions en 2021.

La perte de l'année dernière était notamment due à une dépréciation d'actifs liée à une cession. Le chiffre d'affaires avait en revanche bondi de 39% à 468 millions d'euros, Latécoère étant engagé dans des acquisitions avec pour ambition d'atteindre une "taille critique" faisant de lui un acteur incontournable.

Latécoère s'est aussi retrouvé dans l'actualité ces dernières semaines en annonçant prévoir de délocaliser en République tchèque et au Mexique les activités d'un de ses sites toulousains.

Latécoère employait 4.764 personnes dans le monde fin 2021, dont 1.385 en France où, début 2021, il avait annoncé la suppression de 246 postes dans le cadre d'un plan social.

tq/jbo/spi