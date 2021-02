L'action Vivendi s'envole après l'annonce de l'entrée en Bourse d'Universal Music

(Crédits photo : Flickr - L. Grassin )

Le titre du géant français des médias Vivendi s'envolait de près de 20% lundi matin à la Bourse de Paris, après qu'il a annoncé samedi vouloir mettre en Bourse d'ici la fin de l'année sa filiale Universal Music Group (UMG) et en distribuer 60% du capital à ses actionnaires.

Après avoir été suspendu quelques minutes à l'ouverture, le titre Vivendi décollait de 16,48% à 30,40 euros vers 10H10 (09H10 GMT), dans un marché en hausse de 1,02%. Dans son sillage, l'action Bolloré montait de 13,13% à 4,10 euros.

UMG, basée à Santa Monica (Californie) avec un catalogue allant des Beatles à Rihanna, fait partie des "majors" dominant le marché mondial de la musique, avec la japonaise Sony et l'américaine Warner.

"Les grands actionnaires institutionnels de Vivendi réclament depuis plusieurs années la scission ou la distribution d'UMG pour diminuer la décote de conglomérat de Vivendi ", a expliqué le groupe samedi dans un communiqué.

Le directoire de Vivendi s'était fixé une valorisation minimum de 30 milliards d'euros pour sa "major". C'est sur cette base que le géant internet chinois Tencent vient de monter à 20% du capital d'UMG, a-t-il remarqué, signalant également "la demande de nouveaux investisseurs à des prix potentiellement supérieurs". Vivendi compte introduire sa pépite sur la bourse d'Amsterdam.

Le groupe Vivendi, contrôlé par l'homme d'affaires Vincent Bolloré (près de 30% des parts), restera propriétaire de 20% d'UMG, et proposera lors d'une assemblée générale le 29 mars la distribution de 60% restant à ses actionnaires via un dividende exceptionnel.

Selon une note d'analyse d'OddoBHF, il s'agit d'une opération "naturellement positive pour Vivendi" et qui "s'inscrit dans un contexte plus large de simplification des structures Bolloré, Vivendi et donc UMG".

"En 2022, Vivendi devrait donc être recentré sur toutes ses autres principales filiales (Groupe Canal+, Editis et Havas principalement) et ses participations minoritaires (UMG, Lagardère, Mediaset, Prisa, Spotify et probablement de nouvelles)", poursuit l'analyste.

Vivendi est cité parmi les acquéreurs potentiels de tous les médias dont la cession est envisagée actuellement, notamment le groupe M6, également propriétaire de la radio RTL.

