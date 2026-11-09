L'action Valneva grimpe après des résultat de phase 2 favorables pour S4V2

(Actualisé avec précisions, cours en Bourse et commentaires d'analystes §§2-3 et 5-7)

L'action Valneva VLS.PA grimpe lundi après l'annonce par le laboratoire français que son candidat vaccin tétravalent contre la shigellose, ShigellaShigella4V2 (S4V2), a montré un profil de sécurité et de tolérance favorable dans le cadre de deux essais de phase 2.

Un essai de phase 2 chez les nourrissons S4V02, mené au Kenya, a évalué la sécurité et l’immunogénicité de deux niveaux de dose par rapport à un vaccin méningococcique témoin chez 110 nourrissons âgés de neuf mois, selon un communiqué de Valneva.

L'essai de phase 2 S4V03, mené sur trois sites cliniques aux États-Unis, visait à évaluer la sécurité, l’immunogénicité et l’efficacité chez environ 120 adultes en bonne santé âgés de 18 à 50 ans, d'après le communiqué.

"Le profil de sécurité favorable (...), associé aux réponses immunitaires constatées chez les nourrissons et à l’atteinte du critère d’évaluation principal prédéfini dans l’étude CHIM, constituent un résultat positif et encourageant, tout en soulignant la nécessité de poursuivre les évaluations cliniques et l’optimisation du programme de développement", a déclaré Hanneke Schuitemaker, "Chief Scientific Officer" de Valneva, cité dans le communiqué.

À Paris, vers 8h40 GMT, l'action Valneva était en hausse de 5,7% à 2,6 euros, en tête du SBF 120 .SBF120 , l'indice progressant de 0,28% au même moment.

Dans une note publiée lundi, les analystes de Kempen ont cependant rappelé que, bien que les résultats soient positifs, Valneva a souligné la nécessité d’évaluer davantage le choix de la dose et le calendrier vaccinal afin d’optimiser l’étendue et la robustesse de la réponse immunitaire.

"Cela qui laisse entrevoir des travaux supplémentaires de phase 2 avant de passer à la phase 3", selon le courtier.

Le candidat vaccin S4V2 est un bioconjugué tétravalent contre la shigellose, deuxième cause de maladie diarrhéique mortelle dans le monde responsable de 165 millions d'infections dans le monde dont 62,3 millions chez des enfants de moins de cinq ans.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)