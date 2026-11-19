L'action tokenisée liée à GTA VI dépasse celle de Nvidia : comment l'acheter ?

À la veille de la sortie de GTA 6, les tokens adossés à l’action Take-Two ont généré 249,5 millions de dollars d’échanges sur les plateformes décentralisées, soit près de trois fois le volume des tokens Nvidia. L’engouement autour du jeu a aussi attiré les escrocs.

Take-Two dépasse Nvidia sur les plateformes décentralisées

À la veille de la sortie de Grand Theft Auto VI, les versions tokenisées de l’action Take-Two Interactive (TTWO) ont généré 249,5 millions de dollars d’échanges sur les plateformes décentralisées (DEX).

Le volume a bondi de 578 % mercredi, contre 36,8 millions de dollars la veille, selon Token Terminal. Sur la même journée, les tokens Nvidia ont généré 88,1 millions de dollars d’échanges, soit près de trois fois moins.

Take Two GTA

Les actions tokenisées sont des tokens émis sur une blockchain qui suivent le cours d’un titre coté. Mercredi, ceux de Take-Two ont capté environ 42 % des 590,7 millions de dollars échangés sur ce marché. L’activité s’est concentrée sur un seul produit : le token émis sur Solana par Backpack Securities a représenté près de 239 millions de dollars, soit 96 % du volume quotidien sur TTWO. Ces chiffres mesurent les transactions sur les DEX.

Pour acheter l’action Take-Two, il suffit de rechercher le symbole TTWO chez un courtier qui donne accès au Nasdaq, puis de passer un ordre d’achat. Sa version tokenisée, émise par Backpack Securities, s’échange sur des plateformes décentralisées compatibles avec Solana, depuis un portefeuille crypto. Les deux produits portent le même symbole, il faut donc bien vérifier l’émetteur et l’adresse du token avant tout échange.

L’action Take-Two monte avant la sortie du jeu

Développé par Rockstar Games, filiale de Take-Two, GTA VI sort ce jeudi sur PlayStation 5 et Xbox Series, treize ans après GTA V. En Bourse, l’action Take-Two a clôturé mercredi en hausse de 6,2 %, à 216,61 dollars. Le titre a ensuite effacé une partie de ses gains, reculant d’environ 4 %, à 208 dollars, dans les échanges précédant l’ouverture de Wall Street.

Sur trente jours, Nvidia conserve une nette avance. Ses tokens cumulent environ 2 milliards de dollars de volume sur les DEX, contre 808,1 millions pour ceux de Take-Two. Nvidia reste également en tête par la capitalisation de ses versions tokenisées, à 399,4 millions de dollars. Le pic de mercredi a donc suffi à inverser le classement des volumes sur une seule séance.

Des milliers de tokens suspects surfent sur le lancement

L’attente autour du jeu a aussi attiré les escrocs. La société de cybersécurité Blockaid a recensé plus de 20 000 tokens faisant référence à GTA sur Solana entre le 4 juillet et le 4 novembre. Elle en a signalé plus de 8 800 comme malveillants, suspects ou indésirables. Sur les réseaux sociaux, des messages ont également promu de fausses précommandes et de faux airdrops, présentés comme des distributions gratuites de tokens.

À Washington, quatre sénateurs démocrates ont demandé lundi à la SEC de préciser les garde-fous qui accompagnent l’exemption accordée en septembre à certaines plateformes de négociation d’actions tokenisées.

Sous certaines conditions, ces plateformes peuvent opérer sans s’enregistrer comme Bourse. Les sénateurs jugent que le texte laisse trop de flou sur la protection des investisseurs et l’application des règles de lutte contre le blanchiment.

Source : Cointelegraph , Traders Union