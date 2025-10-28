L'action Nokia atteint son plus haut niveau depuis près de 10 ans après l'investissement d'un milliard de dollars de Nvidia dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Change la date à Stockholm, ajoute des détails sur l'investissement, les actions, les commentaires d'analystes tout au long du texte)

Nokia NOKIA.HE a déclaré mardi que le fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O allait investir 1 milliard de dollars pour une participation de 2,9% dans l'équipementier télécom afin de cibler le marché des communications par intelligence artificielle, propulsant ses actions à leur plus haut niveau depuis près d'une décennie.

Les deux entreprises collaboreront sur des solutions de réseaux d'intelligence artificielle et exploreront les possibilités d'inclure les produits de communication des centres de données de Nokia dans les futurs plans d'infrastructure d'intelligence artificielle de Nvidia, a déclaré Nokia.

Les actions de Nokia ont clôturé en hausse de 20,86 % à la suite de l'annonce, un sommet atteint pour la dernière fois à la fin du mois de janvier 2016.

"Il s'agit d'une forte reconnaissance des capacités de Nokia", a déclaré à Reuters Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight. "Les réseaux de nouvelle génération, tels que la 6G, joueront un rôle important pour permettre de nouvelles expériences alimentées par l'IA."

Depuis qu'il a rejoint Nokia au début de l'année, le nouveau directeur général Justin Hotard, qui a précédemment dirigé les centres de données et le groupe IA d'Intel INTC.O , s'est concentré sur la croissance des activités de centres de données de l'entreprise finlandaise, en pariant sur la croissance de l'IA.

La semaine dernière, le bénéfice du troisième trimestre de Nokia a dépassé les attentes du marché , aidé par les ventes aux centres de données axés sur l'IA à la suite de l'acquisition de la société américaine de réseaux optiques Infinera.

Nokia a déclaré qu'elle émettrait 166 389 351 nouvelles actions pour Nvidia, que la société américaine souscrira au prix de 6,01 dollars par action.