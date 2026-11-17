L'action Nike inverse la tendance et recule après que les investisseurs ont remis en question le plan de croissance des ventes pour 2029

** L'action du géant mondial des vêtements de sport et des baskets Nike NKE.N a inversé la tendance pour reculer d'environ 3%, à 37,24 dollars

** La société prévoit de renouer avec la croissance de son chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2029, alors qu’elle cherche à accélérer son redressement, jusqu’ici laborieux, en misant sur le sport de haut niveau et en se concentrant davantage sur les athlètes

** Lors de sa première journée des investisseurs organisée depuis près d’une décennie, l’entreprise a annoncé qu’elle visait une croissance supplémentaire de son chiffre d’affaires d’environ 5 milliards de dollars d’ici l’exercice 2031, ainsi que des marges d’exploitation comprises entre 12% et 14%

** Les investisseurs s’interrogent toutefois sur la faisabilité du plan de Nike, compte tenu de la lenteur de son redressement

** “L’annonce de Nike est une déclaration d’intention importante, mais il y a une différence entre fixer un objectif de croissance ambitieux et démontrer que la marque est véritablement de retour sur la bonne voie” – Gonzalo Brujo, directeur général mondial d’Interbrand

** Nike prévoit d’engager environ 1,3 milliard de dollars de charges avant impôts dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme jusqu’en 2031

** La société réaffirme également ses objectifs pour l'exercice 2027

** Le cours de l’action a chuté d’environ 40% depuis le début de l’année