** L'action du géant mondial des vêtements de sport et des baskets Nike NKE.N a inversé la tendance pour reculer d'environ 3%, à 37,24 dollars
** La société prévoit de renouer avec la croissance de son chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2029, alors qu’elle cherche à accélérer son redressement, jusqu’ici laborieux, en misant sur le sport de haut niveau et en se concentrant davantage sur les athlètes
** Lors de sa première journée des investisseurs organisée depuis près d’une décennie, l’entreprise a annoncé qu’elle visait une croissance supplémentaire de son chiffre d’affaires d’environ 5 milliards de dollars d’ici l’exercice 2031, ainsi que des marges d’exploitation comprises entre 12% et 14%
** Les investisseurs s’interrogent toutefois sur la faisabilité du plan de Nike, compte tenu de la lenteur de son redressement
** “L’annonce de Nike est une déclaration d’intention importante, mais il y a une différence entre fixer un objectif de croissance ambitieux et démontrer que la marque est véritablement de retour sur la bonne voie” – Gonzalo Brujo, directeur général mondial d’Interbrand
** Nike prévoit d’engager environ 1,3 milliard de dollars de charges avant impôts dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme jusqu’en 2031
** La société réaffirme également ses objectifs pour l'exercice 2027
** Le cours de l’action a chuté d’environ 40% depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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