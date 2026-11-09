information fournie par Reuters • 09/11/2026 à 14:03

L'action LifeStance Health chute alors que des sponsors se déchargent dans le cadre d'une offre secondaire

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9 novembre - ** Les actions de LifeStance Health LFST.O , prestataire de soins de santé mentale en ambulatoire, ont reculé de 5,6% à 13 dollars en pré-ouverture lundi, après le lancement d'une offre secondaire

** LFST, basée à Scottsdale, en Arizona, annonce que certains actionnaires vont céder 45 millions d'actions

** Les sociétés de capital-investissement TPG Capital

TPG.O et Summit Partners envisagent de vendre respectivement environ 37,2 millions et 7,8 millions d’actions, selon le prospectus

** Par ailleurs, LFST rachetera simultanément 2 millions d’actions issues de l’offre auprès des teneurs de livre Barclays et JP Morgan

** TPG et Summit ont cédé des actions LFST lors d’une offre secondaire en septembre au prix de 12,35 dollars

** LFST comptait environ 380,2 millions d'actions en circulation au 28 octobre

** À la clôture vendredi, le titre affichait une hausse de 96% depuis le début de l’année

** 9 analystes sur 11 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 2 la note "conserver"; l'objectif de cours médian s'établit à 16,50 dollars, contre 13 dollars il y a trois mois, selon LSEG