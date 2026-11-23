L'action Invivyd progresse après que son anticorps préventif contre la COVID-19 a atteint ses objectifs lors d'une étude de phase avancée

** Les actions du développeur de médicaments Invivyd IVVD.O progressent de 18,2 % à 48 centimes avant l'ouverture du marché

** La société indique que son anticorps expérimental destiné à prévenir la forme symptomatique de la COVID-19 a atteint tous les objectifs primaires et secondaires lors d’une analyse intermédiaire d’une étude de phase avancée

** La société précise que le VYD2311, également connu sous le nom d’ibramvibart, était testé en tant que traitement préventif contre la COVID-19 symptomatique et a démontré une activité antivirale qui, selon elle, laisse présager une protection de 70 % à 90 % contre l’infection sur une période de 90 jours

** Selon IVVD, l’administration de plusieurs doses de VYD2311 conférerait une protection plus élevée et plus durable contre la COVID-19 symptomatique

** La société prévoit de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché de produit biologique en vue d’une procédure d’autorisation accélérée, sur la base des résultats de l’étude au premier trimestre 2027 et des conclusions favorables issues d’un autre essai clinique de phase avancée qui a comparé le VYD2311 à un vaccin contre la COVID-19 à base d’ARNm

** Invivyd indique s’attendre à ce que la FDA examine la demande soit par l’intermédiaire du Centre d’évaluation et de recherche sur les produits biologiques (CBER) de l’agence, soit en s’appuyant sur les contributions de ce dernier

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 83,3 % depuis le début de l’année