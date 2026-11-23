** Les actions du développeur de médicaments Invivyd IVVD.O progressent de 18,2 % à 48 centimes avant l'ouverture du marché
** La société indique que son anticorps expérimental destiné à prévenir la forme symptomatique de la COVID-19 a atteint tous les objectifs primaires et secondaires lors d’une analyse intermédiaire d’une étude de phase avancée
** La société précise que le VYD2311, également connu sous le nom d’ibramvibart, était testé en tant que traitement préventif contre la COVID-19 symptomatique et a démontré une activité antivirale qui, selon elle, laisse présager une protection de 70 % à 90 % contre l’infection sur une période de 90 jours
** Selon IVVD, l’administration de plusieurs doses de VYD2311 conférerait une protection plus élevée et plus durable contre la COVID-19 symptomatique
** La société prévoit de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché de produit biologique en vue d’une procédure d’autorisation accélérée, sur la base des résultats de l’étude au premier trimestre 2027 et des conclusions favorables issues d’un autre essai clinique de phase avancée qui a comparé le VYD2311 à un vaccin contre la COVID-19 à base d’ARNm
** Invivyd indique s’attendre à ce que la FDA examine la demande soit par l’intermédiaire du Centre d’évaluation et de recherche sur les produits biologiques (CBER) de l’agence, soit en s’appuyant sur les contributions de ce dernier
** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 83,3 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer