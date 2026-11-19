L'action Groupe ADP ADP.PA grimpe jeudi après la publication la veille d'un avis conforme favorable de l'Autorité française de régulation des transports (ART) sur le projet de contrat de régulation économique de l'opérateur aéroportuaire pour 2027-2034, les analystes soulignant le soulagement qu'apporte cette décision.

À la Bourse de Paris, vers 09 h30 GMT, l'action grimpe de 4,2% à 119,9 euros , parmi les meilleures performances d'un indice SBF 120 .SBF120 en hausse de 0,29% au même moment.

Le contrat inclut un plan d'investissements régulés de 8,2 milliards d'euros sur huit ans, pour une moyenne de juste rémunération des capitaux investis à 5,8%, selon un communiqué de l'autorité de régulation.

"L'avis préserve l'équilibre économique de l'accord proposé soumis à l'ART, ce qui signifie qu'il n'y a aucun changement au WACC, aux tarifs et aux dépenses d'investissement (capex) décrits dans la proposition d'ADP", résument les analystes de JP Morgan dans une note. "L'avis favorable de l'ART est soumis à cinq réserves, dont aucune n'affecte l'équilibre économique de l'accord", ajoutent-t-ils.

"Nous attendons une réaction positive de l'action ce matin, les investisseurs étant soulagés de ne pas voir de nouvelles oppositions de la part du régulateur", conclut le courtier.

Les analystes de Jefferies soulignent pour leur part que "le côté positif sera le soulagement que le régulateur ait agi de manière rationnelle et qu'ADP ait obtenu un cadre tarifaire prévisible pour les huit prochaines années".

Le titre Groupe ADP est en passe d'enregistrer sa meilleure journée sur les marchés depuis le mois de juillet.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Clément Martinot, édité par Benoit Van Overstraeten)