L'action Fiserv s'effondre, la réduction des prévisions et le remaniement de la direction effraient les investisseurs

La société de paiement n'a pas atteint les estimations de revenus et de bénéfices trimestriels

Remaniement de l'équipe dirigeante et réduction des prévisions de croissance

Nous devons changer notre façon de prévoir, déclare le directeur général

Les actions de Fiserv FI.N ont chuté de 40 % mercredi après que l'entreprise de logiciels de paiement a publié des résultats inférieurs aux estimations et réduit ses prévisions de croissance pour le deuxième trimestre consécutif, les analystes qualifiant les résultats de "scandaleusement mauvais".

Les résultats décevants soulignent la pression croissante sur les activités principales de la fintech dans le domaine des paiements et des commerçants, qui ont eu du mal à maintenir leur élan dans un contexte de concurrence féroce et de ralentissement des dépenses de consommation.

L'économie dans son ensemble est confrontée à de multiples vents contraires, les principales entreprises faisant état d'un ralentissement des dépenses de consommation, en particulier chez les ménages à faible revenu, alors que l'inflation et les taux d'intérêt élevés pèsent sur les budgets.

"Le sentiment des investisseurs était déjà très faible", ont déclaré les analystes de BTIG, ajoutant que les résultats "abyssaux" du troisième trimestre et les perspectives pour l'année ne feraient qu'ébranler davantage l'appétit des investisseurs.

Fiserv a également annoncé un remaniement de son équipe dirigeante, avec la nomination d'un nouveau directeur financier et de deux co-présidents.

Les changements de direction de cette ampleur indiquent souvent des difficultés internes ou un changement de stratégie, ce qui renforce les inquiétudes des investisseurs quant aux perspectives à court terme de l'entreprise.

"Nous trouvons les résultats du troisième trimestre de Fiserv difficiles à expliquer et à défendre, en particulier si l'on considère la récente transition du directeur général et le départ annoncé aujourd'hui du directeur financier", ont déclaré les analystes de William Blair dans une note.

"Cette performance nous suggère que la direction a détourné son attention à un moment ou à un autre de l'année."

LES QUESTIONS SE MULTIPLIENT

"Nous devons changer la façon dont nous prévoyons et communiquons sur nos activités et nous engager avec les analystes et les investisseurs", a déclaré Lyons lors d'une réunion avec les analystes.

Fiserv prévoit désormais une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 3,5 % à 4 %, contre une prévision antérieure de 10 %. Le bénéfice annuel ajusté par action est désormais attendu entre 8,50 et 8,60 dollars, contre une prévision antérieure de 10,15 à 10,30 dollars.

"Notre performance actuelle n'est pas celle que nous souhaitons ni celle que nos parties prenantes attendent", a déclaré Lyons dans un communiqué.

Le ralentissement de la croissance de Clover, la plateforme de gestion des points de vente et des entreprises de Fiserv, a été l'une des principales préoccupations des investisseurs cette année.

Fiserv a annoncé un bénéfice par action ajusté de 2,04 $ au troisième trimestre,bien en deçà des estimations de Wall Street (2,64 $ par action), selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires ajusté de 4,92 milliards de dollarsa également été bien inférieur aux attentes de 5,36 milliards de dollars, car ses activités de solutions marchandes et de solutions financières sont restées à la traîne.

"La pression que l'entreprise subit déjà dans le segment financier s'est matérialisée beaucoup plus tôt que prévu, et l'ampleur des vents contraires dans les deux segments est préoccupante", a déclaré la maison de courtage J.P.Morgan.

La société de paiement PayPal PYPL.O a signalé des paniers plus petits et des acheteurs prudents plus tôt cette semaine .

REFONTE DE LA DIRECTION

Parallèlement aux résultats, Fiserv a annoncé un remaniement de son équipe dirigeante et a nommé Paul Todd au poste dedirecteur financier.

Todd était auparavant le directeur financier de Global Payments GPN.N et succède à Robert Hau, qui deviendra conseiller principal jusqu'au premier trimestre 2026.

Le remaniement de la direction intervient alors que Lyons, qui a pris la tête de Fiserv il y a seulement quelques mois, cherche à diriger la société en dépit des inquiétudes croissantes des investisseurs et d'un environnement commercial difficile.

Dans le contexte d'un examen approfondi de Clover par les investisseurs, Lyons a déclaré au début de l'année qu'il s'était retrouvé face à une "tempête de feu".

L'action a perdu près de 39 % de sa valeur depuis le début de l'année. Si les pertes actuelles se maintiennent jusqu'à la fin de la séance, elles effaceront environ 27 milliards de dollars de la capitalisation boursière de la société.

"Nous pensons que la confiance des investisseurs sera ébranlée au point que Fiserv devienne un redressement sur plusieurs trimestres avec une visibilité considérablement réduite", a déclaré William Blair.