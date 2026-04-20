L'action Fermi chute brutalement après le départ du directeur général et du directeur financier

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Les actions de la société américaine Fermi FRMI.O , spécialisée dans la production d'énergie, ont fortement chuté lundi après le départ brutal de son directeur général et cofondateur Toby Neugebauer ainsi que de son directeur financier Miles Everson.

Fermi a chuté jusqu'à 5,03 $ ce jour-là, perdant 23 %, suite à l'annonce faite après la fermeture des marchés vendredi. La société a déclaré qu'elle avait créé un bureau intérimaire du directeur général qui sera dirigé par deux cadres pendant que l'on recherche le remplaçant de Neugebauer.

Le vendeur à découvert Fuzzy Panda Research a révélé une position courte sur Fermi lundi, alléguant des transferts frauduleux et un détournement d'actifs par Neugebauer et d'autres dirigeants de l'entreprise.

Fermi n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Neugebauer, qui a cofondé Fermi en 2025, restera membre du conseil d'administration. Marius Haas a été nommé nouveau président et Everson a été élu au conseil d'administration, a indiqué la société dans un communiqué lundi.

Parmi les 10 analystes qui couvrent Fermi, leur note moyenne est "BUY" et leur objectif de prix médian est de 26,50 $, selon les données de LSEG.

Fermi développe un site de production massive d'électricité à Amarillo, au Texas, qui sera alimenté à la fois par du gaz naturel et de l'énergie nucléaire. Il vise les entreprises d'intelligence artificielle et a été baptisé "Project Matador". Rick Perry, ancien ministre américain de l'énergie et ancien gouverneur du Texas, est également cofondateur de Fermi.

"Bien que nous nous attendions à ce que les actions subissent une pression à court terme à la suite des annonces, le conseil d'administration de Fermi a réitéré que le plan opérationnel et les délais pour le projet Matador restent inchangés après les publications", ont déclaré les analystes de Texas Capital Securities dirigés par Derrick Whitefield dans une note à l'intention des investisseurs.