L'action en justice de Trump contre le Wall Street Journal à propos de l'histoire d'Epstein est pour l'instant rejetée

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(Ajoute des détails de la décision du juge aux paragraphes 3-4, ajoute des demandes de commentaires aux paragraphes 6, 10; ajoute des éléments de contexte aux paragraphes 8-9) par Luc Cohen

Un juge américain a rejeté lundi la plainte en diffamation déposée par Donald Trump contre le Wall Street Journal à la suite d'un article affirmant que le nom du président américain figurait sur une carte de vœux d'anniversaire de feu le financier et délinquant sexuel Jeffrey Epstein en 2003, mais a déclaré que M. Trump pourrait déposer à nouveau l'affaire.

Le juge du district de Miami, Darrin Gayles, a déclaré que M. Trump n'avait pas satisfait à la norme de "malveillance réelle" que les personnalités publiques doivent respecter en cas de diffamation. Cela signifie qu'elles doivent prouver non seulement qu'une déclaration publique les concernant était fausse, mais aussi que le média ou la personne qui a fait la déclaration savait ou aurait dû savoir qu'elle était fausse. "Cette plainte est loin de satisfaire à cette norme", a écrit M. Gayles. "C'est tout le contraire." Le juge a écrit que les journalistes du Journal avaient contacté M. Trump pour obtenir un commentaire à l'avance et qu'ils avaient publié son démenti. Cela a permis aux lecteurs de décider par eux-mêmes de la conclusion à tirer, ce qui va à l'encontre de l'affirmation de M. Trump selon laquelle le journal a agi avec une réelle intention de nuire, a déclaré le juge.

M. Gayles a indiqué que M. Trump pourrait déposer une version modifiée de l'action en justice d'ici le 27 avril. Ni les avocats de M. Trump dans cette affaire, ni la Maison Blanche n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Dans son procès, M. Trump a qualifié le prétendu message d'anniversaire de "faux " et a demandé 10 milliards de dollars pour ce qu'il a qualifié d'atteinte à sa réputation. Dow Jones, la société mère du Journal, a défendu l'exactitude de son article du 17 juillet 2025. Ce procès est l'un des nombreux que M. Trump, un républicain, a intenté au cours de sa présidence contre de grands médias pour des reportages qu'il a qualifiés d'injustes ou de faux. Les démocrates et les défenseurs de la liberté de la presse craignent que M. Trump ne cherche à utiliser les procès en diffamation pour étouffer les critiques . En demandant à M. Gayles de rejeter l'affaire en septembre, les avocats du Journal et de son propriétaire milliardaire Rupert Murdoch ont écrit que le procès menaçait d'étouffer l'expression de ceux qui publient des contenus qui ne plaisent pas à M. Trump. Ni News Corp ni Dow Jones n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.