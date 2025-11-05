L'action Elf Beauty s'effondre après des prévisions de ventes annuelles inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des actions au paragraphe 1)

Elf Beauty ELF.N a prévu des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux estimations de Wall Street mercredi, alors que le fabricant de cosmétiques est aux prises avec la hausse des coûts liés aux tarifs douaniens dans un contexte de consommation frugale, ce qui a fait chuter les actions de 19% dans les échanges prolongés .

La société, qui a fourni ses prévisions pour l'exercice 2026 pour la première fois après les avoir retirées en mai, a également manqué les attentes du marché pour les ventes du deuxième trimestre.

Elf Beauty a ressenti la chaleur des droits de douane à l'importation du président américain Donald Trump, en particulier sur les produits provenant de grands fournisseurs tels que la Chine, où environ 75% de la production mondiale du fabricant de cosmétiques est réalisée.

Sa marge brute a chuté d'environ 165 points de base à 69% au cours du trimestre clos le 30 septembre.

Pour l'exercice 2026, l'entreprise s'attend à des coûts annuels de plus de 50 millions de dollars en raison de l'augmentation des droits de douane.

La société, qui a acquis la marque Rhode appartenant à Hailey Bieber au début de l'année, a rationalisé sa chaîne d'approvisionnement et diversifié ses activités dans le cadre de ses plans d'atténuation des droits de douane.

Le bénéfice trimestriel ajusté par action d'Elf, qui s'est élevé à 68 cents, a dépassé les estimations de 57 cents après l'augmentation des prix de 1 dollar en août. L'entreprise a déclaré qu'elle ne prévoyait pas d'autres augmentations de prix.

Face à ces pressions, les acheteurs à faible revenu recherchent des alternatives moins chères et réduisent leurs achats non essentiels, y compris le maquillage et les soins de la peau.

Cette tendance, qui a nui aux ventes des acteurs du luxe comme Estee Lauder EL.N et L'Oreal OREP.PA , commence à peser sur les ventes d'Elf Beauty, une marque connue pour ses cosmétiques abordables.

La société prévoit un chiffre d'affaires net annuel compris entre 1,55 et 1,57 milliard de dollars, alors que les analystes tablaient sur 1,65 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté devrait se situer entre 2,80 et 2,85 dollars par action, ce qui est largement inférieur aux estimations de 3,58 dollars par action.

Elf - abréviation de "eyes, lips and face" (yeux, lèvres et visage) - n'a pas non plus atteint les estimations du marché, avec un chiffre d'affaires trimestriel de 343,9 millions de dollars, alors que les analystes tablaient sur 366,4 millions de dollars.