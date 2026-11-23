** Les actions d’EagleRock EROK.N , société de gestion foncière spécialisée dans le bassin du Permien, ont bondi de 18,8 % lundi avant l’ouverture de la bourse, à 23,40 dollars, leur plus haut niveau depuis deux mois, après que Texas Pacific Land TPL.N a accepté de l’acquérir dans le cadre d’une opération entièrement en actions dont la valeur implicite des capitaux propres s’élève à environ 3 milliards de dollars
** Selon les termes de l’accord , les actionnaires d’EROK recevront 0,0831 action ordinaire de la nouvelle société TPL, ce qui correspond à une valeur de 23,56 dollars; cela représente une prime d’environ 19,6 % par rapport au dernier cours de clôture d’EROK
** La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2027; les actionnaires actuels de TPL détiendraient environ 86 % de la société fusionnée, le reste revenant aux actionnaires et aux détenteurs de parts d’EROK
** TPL, dont le siège social est situé à Dallas, au Texas, prévoit de changer de nom pour devenir Texas Pacific Land Corp à la clôture de l’opération; l’action TPL a progressé de 2,8 % à 275 dollars avant l’ouverture de la Bourse
** Ce regroupement permettrait d’étendre l’empreinte foncière dans le bassin du Permien à environ 1 million d’acres de surface, avec notamment un renforcement de la présence au Nouveau-Mexique
** L’opération devrait avoir un effet relutif sur le flux de trésorerie disponible par action estimé de TPL pour 2027, avant synergies
** EROK, qui est entrée en bourse en mai lors d’une introduction en bourse au prix de 18,50 dollars, affichait une capitalisation boursière d’environ 500 millions de dollars vendredi
** Vendredi, l’action TPL affichait une baisse de 7 % depuis le début de l’année, pour une capitalisation boursière d’environ 18,5 milliards de dollars; le titre a reculé d’environ 7 % depuis le début de l’année, sous-performant la hausse d’environ 35 % du secteur Énergie du S&P 500 .SPNY et le gain de 1 % du S&P 500 .SPX(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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