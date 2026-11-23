** Les actions d’EagleRock EROK.N , société de gestion foncière spécialisée dans le bassin du Permien, ont bondi de 18,8 % lundi avant l’ouverture de la bourse, à 23,40 dollars, leur plus haut niveau depuis deux mois, après que Texas Pacific Land TPL.N a accepté de l’acquérir dans le cadre d’une opération entièrement en actions dont la valeur implicite des capitaux propres s’élève à environ 3 milliards de dollars

** Selon les termes de l’accord , les actionnaires d’EROK recevront 0,0831 action ordinaire de la nouvelle société TPL, ce qui correspond à une valeur de 23,56 dollars; cela représente une prime d’environ 19,6 % par rapport au dernier cours de clôture d’EROK

** La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2027; les actionnaires actuels de TPL détiendraient environ 86 % de la société fusionnée, le reste revenant aux actionnaires et aux détenteurs de parts d’EROK

** TPL, dont le siège social est situé à Dallas, au Texas, prévoit de changer de nom pour devenir Texas Pacific Land Corp à la clôture de l’opération; l’action TPL a progressé de 2,8 % à 275 dollars avant l’ouverture de la Bourse

** Ce regroupement permettrait d’étendre l’empreinte foncière dans le bassin du Permien à environ 1 million d’acres de surface, avec notamment un renforcement de la présence au Nouveau-Mexique

** L’opération devrait avoir un effet relutif sur le flux de trésorerie disponible par action estimé de TPL pour 2027, avant synergies

** EROK, qui est entrée en bourse en mai lors d’une introduction en bourse au prix de 18,50 dollars, affichait une capitalisation boursière d’environ 500 millions de dollars vendredi

** Vendredi, l’action TPL affichait une baisse de 7 % depuis le début de l’année, pour une capitalisation boursière d’environ 18,5 milliards de dollars; le titre a reculé d’environ 7 % depuis le début de l’année, sous-performant la hausse d’environ 35 % du secteur Énergie du S&P 500 .SPNY et le gain de 1 % du S&P 500 .SPX