L'action Dexcom poursuit sa chute en raison des inquiétudes concernant la croissance de 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sneha S K

Les actions de Dexcom DXCM.O ont chuté de 12 % dans les échanges de pré-marché vendredi après que les dirigeants aient signalé que les prévisions de croissance du fabricant d'appareils médicaux pour 2026 pourraient être inférieures aux attentes de Wall Street.

Les actions ont chuté de 17,15 % après la fermeture des marchés jeudi à la suite de ces commentaires.

S'exprimant lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats, jeudi en fin de journée, le directeur général par intérim, Jake Leach, a laissé entendre que la croissance pourrait être "légèrement inférieure" aux estimations actuelles.

"Je suis certainement dans une fourchette à deux chiffres. Mais je pense que lorsque nous regardons notre fourchette, le haut de notre fourchette est probablement légèrement en dessous de ce que la rue estime aujourd'hui pour notre scénario de base", a-t-il déclaré.

La société a déclaré qu'elle fournirait des indications officielles sur 2026 dans les prochains mois.

Les analystes s'attendent à une croissance des revenus d'environ 14,5 % pour 2026, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société sont sous pression depuis septembre , après que son directeur général Kevin Sayer a pris un congé de maladie et qu'un vendeur à découvert a déclaré que le moniteur de glucose en continu G7 de la société affichait des mesures inexactes. Toutefois, la société et les analystes ont déclaré que la sécurité et la fiabilité du moniteur étaient solides.

"Nous avions entendu des préoccupations avant l'impression, notamment la croyance que les estimations de Street pour 2026 étaient trop élevées et que le bruit autour des questions de précision aurait un impact sur le nombre de nouveaux patients. (Les commentaires de l'appel du troisième trimestre) ont confirmé ces deux craintes", a déclaré Marie Thibault, analyste chez BTIG.

L'entreprise a toutefois annoncé des résultats pour le troisième trimestre qui ont dépassé les estimations jeudi, grâce à une forte demande pour ses systèmes de surveillance du glucose en continu.

"En ce qui concerne 2026, nous pensons qu'il s'agit d'un moment de dégagement de la part de la direction pour fixer une barre battable pour le nouveau directeur général", a déclaré Brandon Vazquez, analyste chez William Blair.

Au moins cinq sociétés de courtage ont réduit leurs objectifs de prix après ces commentaires. Toutefois, certains analystes ont jugé excessives les baisses d'actions enregistrées jeudi et vendredi.