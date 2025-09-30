L'action de Nike en baisse ; les résultats attendus après la cloche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** L'action de Nike NKE.N était en baisse de 0,5% mardi avant les résultats trimestriels, les investisseurs s'attendant à une baisse des ventes et des bénéfices, le fabricant de vêtements de sport luttant pour inverser les pertes de parts de marché ** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 11,00 milliards de dollars au 1er trimestre contre 11,59 milliards de dollars l'année précédente et à un bénéfice par action de 27 cents contre 70 cents l'année précédente, selon LSEG

** Les analystes de Jefferies ont écrit dans une note cette semaine que Nike devrait dépasser légèrement les attentes du consensus "malgré les vents contraires des tarifs et des stocks au premier semestre." Ils ont ajouté: "L'innovation, la dynamique du commerce de détail et un marché plus propre soutiennent notre position haussière." ** Les investisseurs se concentreront probablement sur les plans de marketing de Nike pour l'année à venir, mais ils voudront également savoir comment l'entreprise gère les tarifs douaniers. En juin, Nike a déclaré que les tarifs douaniers augmenteraient les coûts d'environ 1 milliard de dollars ** Les recommandations des analystes sur le titre comprennent 20 notes "achat fort" ou "achat", 17 notes "maintien" et deux notes "vente", selon LSEG ** Le PT médian à 12 mois sur NKE est de 78 $; le titre était à 69,22 $ en dernier

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action NKE est en baisse de 8,5 % depuis le début de l'année, contre un gain de 13,1 % pour le S&P 500 .SPX au cours de la même période