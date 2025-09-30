 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 915,50
+0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'action de Nike en baisse ; les résultats attendus après la cloche
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 20:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** L'action de Nike NKE.N était en baisse de 0,5% mardi avant les résultats trimestriels, les investisseurs s'attendant à une baisse des ventes et des bénéfices, le fabricant de vêtements de sport luttant pour inverser les pertes de parts de marché ** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 11,00 milliards de dollars au 1er trimestre contre 11,59 milliards de dollars l'année précédente et à un bénéfice par action de 27 cents contre 70 cents l'année précédente, selon LSEG

** Les analystes de Jefferies ont écrit dans une note cette semaine que Nike devrait dépasser légèrement les attentes du consensus "malgré les vents contraires des tarifs et des stocks au premier semestre." Ils ont ajouté: "L'innovation, la dynamique du commerce de détail et un marché plus propre soutiennent notre position haussière." ** Les investisseurs se concentreront probablement sur les plans de marketing de Nike pour l'année à venir, mais ils voudront également savoir comment l'entreprise gère les tarifs douaniers. En juin, Nike a déclaré que les tarifs douaniers augmenteraient les coûts d'environ 1 milliard de dollars ** Les recommandations des analystes sur le titre comprennent 20 notes "achat fort" ou "achat", 17 notes "maintien" et deux notes "vente", selon LSEG ** Le PT médian à 12 mois sur NKE est de 78 $; le titre était à 69,22 $ en dernier

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action NKE est en baisse de 8,5 % depuis le début de l'année, contre un gain de 13,1 % pour le S&P 500 .SPX au cours de la même période

Valeurs associées

NIKE -B-
69,140 USD NYSE -0,59%
S&P 500 INDEX
6 664,58 Pts CBOE +0,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank