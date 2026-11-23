** L'action de NIB Holdings NHF.AX recule de 4,7% à 6,4 dollars australiens, en passe d'enregistrer sa pire séance depuis le 24 août
** Le titre atteint son plus bas niveau depuis le 8 octobre
** Citi maintient sa note “Neutre” et son objectif de cours à 7,15 dollars australiens, estimant que les investisseurs souhaiteront disposer de preuves plus solides concernant la croissance et les marges de l’assurance santé des résidents australiens avant de se laisser séduire par l’attrait de la valeur relative de la société, tout en reconnaissant le caractère défensif du secteur
** NHF maintient inchangées ses prévisions pour l'ensemble de l'année , avec un résultat d'exploitation sous-jacent compris entre 265 et 285 millions de dollars australiens (soit 175,30 millions - 188,53 millions de dollars américains), hors nib Travel et sous réserve de la péréquation des risques
** Indique que la croissance du nombre d’assurés est un domaine clé à surveiller compte tenu de l’évolution de la stratégie de croissance de nib
** Prestataire d’assurances santé et médicales
** En baisse de 3% depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la séance
(1 $ = 1,5117 dollar australien)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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