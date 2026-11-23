L'action de l'australien NIB Holdings recule ; Citi soulève des inquiétudes concernant la croissance et les marges

** L'action de NIB Holdings NHF.AX recule de 4,7% à 6,4 dollars australiens, en passe d'enregistrer sa pire séance depuis le 24 août

** Le titre atteint son plus bas niveau depuis le 8 octobre

** Citi maintient sa note “Neutre” et son objectif de cours à 7,15 dollars australiens, estimant que les investisseurs souhaiteront disposer de preuves plus solides concernant la croissance et les marges de l’assurance santé des résidents australiens avant de se laisser séduire par l’attrait de la valeur relative de la société, tout en reconnaissant le caractère défensif du secteur

** NHF maintient inchangées ses prévisions pour l'ensemble de l'année , avec un résultat d'exploitation sous-jacent compris entre 265 et 285 millions de dollars australiens (soit 175,30 millions - 188,53 millions de dollars américains), hors nib Travel et sous réserve de la péréquation des risques

** Indique que la croissance du nombre d’assurés est un domaine clé à surveiller compte tenu de l’évolution de la stratégie de croissance de nib

** Prestataire d’assurances santé et médicales

** En baisse de 3% depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la séance

(1 $ = 1,5117 dollar australien)