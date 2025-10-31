L'action de Getty monte en flèche à la suite de l'accord conclu avec Perplexity pour la recherche d'images à l'aide de l'IA

(Mise à jour des actions dans le paragraphe 2, ajout du contexte)

Getty Images GETY.N et Perplexity ont signé vendredi un accord de licence pluriannuel mondial, permettant à la start-up spécialisée dans l'IA d'afficher les images éditoriales et créatives du distributeur de photos dans ses outils de recherche et de découverte.

L'action de Getty, qui sert des millions de clients dans le monde entier grâce à ses marques et à sa vaste bibliothèque d'images, ont grimpé de 50 % dans les premiers échanges à la suite de l'accord.

Dans le cadre de cet accord, Perplexity intégrera la technologie API de Getty dans les flux de travail de sa plateforme d'IA, ce qui permettra aux utilisateurs d'accéder à des visuels de qualité supérieure tout en améliorant l'attribution des images.

Cette collaboration s'inscrit dans une tendance plus large de plateformes numériques signant des accords de licence avec des fournisseurs de contenu d'IA afin d'élargir l'accès au contenu tout en respectant les droits de propriété intellectuelle et en générant des revenus.

Perplexity prévoit également d'inclure des crédits d'image et des liens vers les sources afin d'informer les utilisateurs sur l'utilisation légale appropriée des contenus sous licence.

L'utilisation par les entreprises d'IA de contenus protégés par des droits d'auteur a fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux et a donné lieu à des procès. Getty, qui concède également des licences à des plateformes telles qu'iStock et Unsplash, a déjà intenté un procès à Stability AI pour raclage d'images.

Perplexity a également fait l'objet de nombreuses poursuites en matière de droits d'auteur de la part d'éditeurs importants, notamment Nikkei et Asahi Shimbun au Japon, et a depuis introduit un modèle de partage des revenus, en partenariat avec des médias tels que TIME, Der Spiegel et d'autres.

L'accord de licence s'inscrit dans le prolongement des efforts déployés par Getty pour soutenir la créativité axée sur l'IA, en permettant aux utilisateurs de générer des images en toute sécurité à l'aide de contenus sous licence dans des outils d'IA génératifs.